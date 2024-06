Vragen en antwoorden over examenfraude

Regulier vergunninghoudende accountantsorganisaties met meer dan drie externe accountants ontvingen in april een brief van de NBA waarin de beroepsorganisatie de organisaties opriep onderzoek te doen als het vermoeden bestaat dat onregelmatigheden hebben plaatsgevonden rondom de verplichte kennistoets.

De brief riep veel vragen op bij de reguliere vergunninghouders. Daarom organiseerde de beroepsorganisatie afgelopen week een vragenuur. De vragen die zijn behandeld tijdens deze sessie, heeft de NBA opgenomen in een Q&A. In de vragen en antwoorden gaat de NBA onder meer in op het waarom van de brief, de status van de opgeschorte kennistoets en de stand van zaken met betrekking tot de tuchtrechterlijke opvolging van de examenfraude.

Hier vind je de vragen en antwoorden.