Nieuw kantoor in Rotterdam: The Audit Generation

The Audit Generation, een audit-only accountantskantoor, heeft de deuren geopend in Rotterdam. Tot nu toe had The Audit Generation vestigingen in Bunnik (Utrecht) en Belgrado.

Pim Carstens is verantwoordelijk voor de nieuwe vestiging in Rotterdam en heeft als doel het populairste accountantskantoor van Rotterdam worden. Met de nieuwe vestiging biedt The Audit Generation huidige en toekomstige toptalenten in de Rotterdam regio flexibiliteit bij het uitvoeren van hun werkzaamheden, meldt het kantoor. Pim Carstens: ‘Om dit doel te bereiken, investeren we in innovatie en (werk)plezier. Flexibiliteit, kwaliteit, output én niet bang zijn om out-of-the-box te denken: dat is wat wij verwachten van onze talenten. Zo zorgen we ervoor dat we keer op keer voldoen aan de kwaliteitseisen binnen ons beroep zonder het werkplezier uit het oog te verliezen.’

Ambitieuze doelen

‘In de toekomst heeft The Audit Generation ambitieuze doelen gesteld waarbij een verdere samenwerking met ons team vanuit Belgrado (Servië) wordt gerealiseerd. Onze groei is mede mogelijk gemaakt door ons team in Belgrado omdat het werkt in combinatie met onze data gedreven controle-aanpak’, aldus partner Mark van Diermen.