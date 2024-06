Column | Mindset: wat is dat eigenlijk?

In haar nieuwste bijdrage neemt Martine Cranendonk je mee in de verschillen tussen een fixed en growth mindset. In welke mindset zit jij vooral?

Je kunt de column ook beluisteren.

Mindset is, vrij vertaald, jouw manier van denken die invloed heeft op je gedachten, gevoelens en gedrag. Er is een onderscheid tussen growth en fixed mindset.

Bij je geboorte heb je een growth mindset. Dat is ook wel nodig, want er liggen veel uitdagingen op je te wachten. Je gaat leren eten, praten, lopen, fietsen etc. Hiervoor heb je een mindset nodig die kansen ziet en uitdagingen niet uit de weg gaat. Je hebt nog geen negatieve ervaringen opgedaan, dus je hebt nog geen comfortzone.

Gedurende de jaren doe je andere ervaringen op. Deze komen vanuit terugkoppeling of kritiek van anderen, maar het kan ook een negatieve uitkomst zijn van iets dat je deed of zag. Hierdoor leer je dat het soms beter is om iets niet te zeggen of te doen. Of je ziet beren op de weg en doet daarom vooral datgene dat binnen je, inmiddels gevormde, comfortzone ligt. Op sommige punten krijg je meer een fixed mindset.

Dit speelt zich allemaal af in je hersenen. En weet je wat zo mooi is? Je kunt je brein trainen om wat anders te doen. Door nieuwe ervaringen worden er nieuwe verbindingen gemaakt en kun je van een fixed mindset weer een growth mindset maken.

Ik was jaren in de veronderstelling dat ik op alle vlakken een growth mindset had. Ik wilde toch leren en mezelf ontwikkelen? Niets was minder waar.

Mijn werk was mijn leven en dat is wat ik deed. Ik stond ’s ochtends op, bracht de kinderen naar de opvang en ging naar mijn werk. Mijn werk was afwisselend en daar kreeg ik energie van. In de avond samen eten, kinderen naar bed en nog even werken. Ik voelde voor mezelf geen ruimte om anders te denken en doen.

Kansen die voorbijkwamen pakte ik aan. Overigens meer vanuit logisch vervolg. Ik zag ook beren op de weg. Als ik in de ochtend de kinderen naar de opvang had gebracht, zei ik steevast: “Zo, de eerste activiteit van vandaag is afgerond.” Ik zag het dus meer als een ‘moetje’.

Successen vieren was niet aan mij besteed. Het was toch logisch dat ik een volgende functie kreeg of ik werd gevraagd om een opdracht te doen? Waarom vieren? Het hoort er namelijk gewoon bij.

Als ik nu terugkijk, zat ik duidelijk vastgeroest in mijn fixed mindset: laat het vooral zoals het is en er is geen ruimte om iets anders te doen. Dat kende ik immers. Mijn opgebouwde comfortzone.

Inmiddels heb ik voor mezelf de ruimte gevonden uit die comfortzone te kunnen en durven stappen. Uit ervaring weet ik nu dat dat deuren opent en het ook een positievere kijk op de wereld geeft. Ik herinner mij niet hoe het was om de eerste keer te lopen of te fietsen. Toch kan ik mij het gevoel nu een beetje indenken. Iedere dag weer.

Zit jij vooral in je fixed of je growth mindset?

Ik ben Martine Cranendonk en begeleid (aankomend) accountants naar meer zelfvertrouwen.

Over onder andere bovenstaande thema’s schreef Martine het e-book/luisterboek ‘Vanuit eigen kracht naar zelfvertrouwen’. Ook geeft ze maandelijks gratis masterclasses ‘Zelfvertrouwen door inzicht’.