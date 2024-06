VanVelzen viert 25-jarig jubileum met donatie aan Fietsmaatjes

Fietsmaatjes koppelt vrijwilligers aan mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen, zodat zij samen fietstochten kunnen maken op een duofiets met elektrische trapondersteuning. Dit initiatief bevordert niet alleen de fysieke gezondheid, maar ook het sociale welzijn.

Dit jaar bestaat accountantskantoor VanVelzen 25 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum vroeg het accountantskantoor klanten, relaties en collega’s om, in plaats van een cadeau, geld en/of tijd te doneren aan het goede doel Fietsmaatjes in de Duin- en Bollenstreek. In totaal doneerden zij € 7.500,-. Dit bedrag gaat Fietsmaatjes.NL gebruiken om in 2025 een groot fietsevenement in de Duin- en Bollenstreek te organiseren voor ouderen en mensen met een beperking.