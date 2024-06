EY Nederland heeft weer een accountant als baas

Gabriëls studeerde economie in Tilburg. In 1996 kwam hij in dienst bij Arthur Anderson. Na de val van dit bedrijf stapte hij in 2002 over naar Ernst & Young in Eindhoven om 15 jaar later toe te treden tot de raad van bestuur. En nu is hij per 1 juli de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur, als opvolger van Jeroen Davidson. Na drie jaar heeft EY nu weer een accountant als hoogste baas – Davidson is fiscalist.

Eindhoven

In Eindhoven controleerde Gabriëls de boeken van onder meer Philips, TomTom en NXP. Daarnaast was hij een van de oprichters van HighTechXL, dat startende techondernemers ondersteunt bij het opstellen van financiële prognoses en een businessplan. Het was in zijn rol als drijvende kracht achter HighTechXL dat Gabriëls voor het eerst in de media van zich deed spreken.

Griekenland

In 2015 begeleidde hij Griekse techstarters. Met lede ogen moest Gabriëls dat zij hun heil allen buiten Griekenland zochten – het land piepte en kraakte onder de financiële crisis – terwijl Gabriëls nu juist gehoopt had de start-ups de noodlijdende Griekse economie van een impuls hadden kunnen voorzien. Persoonlijk detail: in het artikel in het Financieele Dagblad waarin Gabriëls aan het woord kwam, werd ook de Griekse onderneemster Evanthia Valera geïnterviewd. Zij was medeoprichter en ceo van Sensoraide, een start-up die draadloze meetapparatuur ontwikkelt voor de landbouwsector. Maar wat het artikel niet vermeldde was dat tussen Gabriëls en Valera een liefdesrelatie was ontstaan die inmiddels, 9 jaar later, geresulteerd heeft in een huwelijk en twee kinderen. Valera werkt bij ASML, zo meldt het FD.

Examenfraude

Terwijl KPMG en Deloitte momenteel zuchten onder het examenfraudeschandaal, is het onderzoek bij EY naar malversaties nog niet afgerond. In die zin zou de benoeming van accountant Gabriëls een risico kunnen zijn. Aan de andere kant getuigt het van zelfvertrouwen en zal EY het doopceel van de nieuwe topman niet één maar tweemaal gelicht hebben. ‘Patrick is nooit een doorsnee accountant geweest in zijn oprechte drang om te veranderen en te innoveren’, zegt Rob Lelieveld (voorzitter raad van commissarissen) over Gabriëls in het FD. ‘Hij is heel ondernemend en altijd al bezig met meer gebruik van data en nieuwe tools.’

Sympathieke kerel

Gabriëls wordt ook geroemd om zijn prettige persoonlijke eigenschappen. Commissaris Ben van der Veer van TomTom vindt vooral de voorbereiding van Gabriëls kenmerkend, evenals zijn makkelijke persoonlijkheid en een juiste balans tussen een stevige mening hebben maar wel een pragmatische opstelling hanteren. ‘Een sympathieke kerel, die geen blurverhaal ophangt, makkelijk en helder in de communicatie.’ Maar ook een ondernemer die keuzes durft te maken. Onder zijn leiding ging EY scherper selecteren in accopuntancy-klanten.

Splitsing

Als de nieuwe topman van EY zal Gabriëls waarschijnlijk opnieuw te maken krijgen met een discussie over de splitsing tussen accountants en consultants. Deze gigantische operatie mag voorlopig mislukt zijn, kenners verwachten dat de opsplitsing vroeg of laat opnieuw op de agenda komt. Volgens voormalig managing partner van EY Coen Bogaart zegt in het FD: ‘Die banden tussen de accountants en de consultants knellen te veel, omdat door de strikte regulering van de eerste groep, de tweede zich moet inhouden. De belangen gaan te veel uit elkaar lopen.’

Bron: FD