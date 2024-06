Accountantsverklaring toelichten op vernieuwd BFT-portaal

Accountants voeren regelmatig gegevens in via digitale portaal van het Bureau Financieel Toezicht (BFT). Zij doen dit op verzoek van notarissen. Het portaal wordt vernieuwd met als doel het gebruiksgemak te verbeteren. Met ingang van 1 juli 2024 wordt een nieuwe reeks aanpassingen gedaan.

Accountantsverklaringen

Nieuw is dat gebruikers afgegeven accountantsverklaringen nader kunnen toelichten. Er kan in de applicatie worden aangeven of cijfers door de accountant zijn voorzien van een controleverklaring of van een beoordelingsverklaring en of er sprake is van een IDS-kantoor, waarvoor afwijkende omvangscriteria van toepassing zijn. Ook kan een eventuele continuïteitsparagraaf in de afgegeven accountantsverklaring worden aangegeven.

In het aangepaste portaal zijn verder enkele vragen verduidelijkt, pop-ups toegevoegd en toelichtingen uitgebreid. Het per ongeluk invoeren van onjuiste bedragen wordt voorkomen, onder meer door ingebouwde nauwkeurigheidscontroles, aldus het BFT.

Bron: BFT