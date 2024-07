Alfa neemt JMC over

JMC is een kleinschalig accountantskantoor in Dronten dat sinds 1998 bestaat. Door de samenwerking met Alfa sluit de organisatie zich nu aan bij een netwerk van 35 vestigingen en 1200 medewerkers. In september gaat JMC Accountants verder onder de naam Alfa. Vanaf 2025 zal de nieuwe naam aaff – de fusie van Alfa en Abab – worden gevoerd.

Complexiteit

Toenemende complexiteit op het gebied van accountancy, payroll en wet- en regelgeving, snel veranderende marktomstandigheden en digitalisering, vragen een steeds bredere kennis en deskundigheid. Daarom heeft JMC besloten om zich aan te sluiten bij een grotere organisatie, die toegevoegde waarde, continuïteit en kwaliteit lokaal kan aanbieden. Het kantoor denkt hierdoor een aantrekkelijke werkgever te worden, ook in Flevoland.

Lokaal dichtbij

Directeur Richard Onderberg van JMC: ‘Alfa is een landelijke organisatie maar werkt decentraal vanuit meer dan 35 vestigingen. Wij delen onze persoonlijke aanpak richting klanten en medewerkers. Vanuit een duurzame visie, dus altijd toekomstgericht.’

Ook Rob den Hollander, directievoorzitter van onder andere kantoor Barneveld en Harderwijk en Marcel van Dartel, directievoorzitter van Alfa Salaris en Personeel, zijn blij met de uitbreiding van de organisatie. Rob: ‘Mede door onze samenvoeging krijgen wij de mogelijkheid om met een kantoor in de provincie nog dichter bij onze klanten te staan. JMC heeft een mooie klantenportefeuille en ambitieus personeel. Wij zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking voldoende mogelijkheden biedt voor Alfa om verder te groeien in het mkb en de agrarische sector. Wij kijken ernaar uit om met Richard en zijn collega’s verder te bouwen in de regio. Naast dat wij onze bestaande klanten willen behouden, hopen wij ook nieuwe klanten in deze regio aan te trekken en daarbij verwelkomen wij ook graag nieuwe collega’s.

Verdere groei

Voor Alfa vormt de overname, door het samenvoegen van kennis en contacten, een goede aanvulling op de groei die wordt beoogd. De medewerkers van JMC blijven verbonden aan de organisatie en de vertrouwde gezichten van JMC blijven bestaan, ook richting klanten en relaties.

Op de foto, van links naar rechts handenschuddend: Rob den Hollander en Richard Onderberg. Daarachter collega’s JMC en Alfa.