Column | Mag iemand jou helpen?

Er zijn momenten waarbij je eigenlijk weet dat je het zelf niet kunt en dat je er toch mee verder gaat. Ik weet als geen ander hoe dat is. Deze maand gaat de column daarom over ‘hulp vragen’: aan anderen vragen om je ergens bij te helpen of te ondersteunen.

Je kunt de column ook beluisteren.

Ik zie vaak dat iemand bereid is om te helpen, maar het lastig vindt om zelf hulp te krijgen. Rationeel weet je vaak wel dat het verstandiger is om om hulp te vragen. En toch houdt iets je tegen het ook daadwerkelijk te doen. Hoe komt dat eigenlijk?

Dit is veelal gelegen in jouw belemmerende overtuigingen. In mijn geval is dat een kleine Martine die op mijn schouder zit en die mij probeert te overtuigen om iets juist niet te doen. Die overtuigingen zijn veelal negatief verpakt en weerhouden mij ervan datgene te bereiken dat ik eigenlijk wel echt wil. Ik noem een paar voorbeelden:

Ik moet alles zelf kunnen.

Ik wil anderen niet tot last zijn.

Ze vinden het vast gek als ik hier hulp bij vraag.

Deze overtuigingen kunnen vanuit jezelf komen of zijn gegroeid vanuit eerdere ervaringen.

Als je al jaren vooral niet doet wat jij wil, krijgt die stem de overhand. Dat betekent dat je eigenlijk veelal doorgaat met dingen doen die je eigenlijk niet kunt of niet wil doen.

Voorbeeld accountancy

Ik geef een voorbeeld uit de accountancy. Je bent voor het tweede jaar senior assistent en zou heel graag aan het einde van dit jaar promotie maken. Je bent verantwoordelijk voor post X. Er blijkt iets te zijn aangepast in het proces en daar weet je nog niet het fijne van.

Tijdens de opdracht zegt de opdrachtleider haar baan op en de manager vraagt jou om veel van haar taken over te nemen. De manager vertelt ook dat dit goed is voor jouw ontwikkeling en dat hij maar op bepaalde momenten voor jou bereikbaar is.

De deadline nadert en alleen de werkzaamheden voor post X zijn nog verre van afgerond. Je hebt hulp nodig, maar durf je die ook te vragen?

Om toch weerstand te bieden tegen die stem, kun je de volgende stappen volgen:

Formuleer je hulpvraag zo concreet mogelijk.

Benoem het gevoel dat je hebt.

Spreek uit wat je nodig hebt.

Voor deze casus:

Je wil graag hulp bij het tijdig afronden van de werkzaamheden voor post X. Je wil graag die promotie halen en wil daarom niet falen. Het zou zo fijn zijn als de manager tijd voor je maakt en je helpt om deze klus te klaren.

Nadat je dit voor jezelf op een rijtje hebt gezet, bel je de manager. Hij neemt meteen op en luistert naar je verhaal. Zijn reactie: je hebt goed geanalyseerd waar ik je bij kan helpen en vooral wat het voor je betekent. Natuurlijk doe ik dat!

Met deze hulp wordt de opdracht uiteindelijk op tijd afgerond.

Het zou zo mooi zijn als ook jij die hulpvraag durft te stellen en dat je dan dankbaar bent dat iemand jou helpt. Zo zorg je voor jezelf en ook voor elkaar. Je kunt niet alles alleen, ook al denken we dat soms wel.

Durf jij morgen die hulpvraag te stellen die je eigenlijk al wilde stellen?

Ik ben Martine Cranendonk en begeleid (aankomend) accountants naar meer zelfvertrouwen. Ik ben ervan overtuigd dat als we meer verhalen met elkaar delen dat spreken over onderwerpen als durven, grenzen aangeven en hulp vragen normaal gaan worden. Dit is ook de reden dat ik ben gestart met de podcast ‘LOOTS praat met…’.

Over onder andere bovenstaande thema’s schreef Martine het e-book/luisterboek ‘Vanuit eigen kracht naar zelfvertrouwen’. De thema’s in het e-book/luisterboek zijn ook de basis voor de LOOTS Academy die ze eind juli lanceert.