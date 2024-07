NBA komt met voorbeeldteksten voor staten in de Verklaringengenerator

De NBA heeft een aantal voorbeeldteksten bij staten in de Verklaringengenerator aangepast. Verder is de geactualiseerde groepscontrole-passage beschikbaar, vanwege de nieuwe Standaard die vanaf 2024 van kracht is.

Het gaat het om de volgende wijzigingen:

Sectie II Voorbeeldrapportages

Op de vraag om welke rapportage het gaat, houdt de formulering van de antwoorden er rekening mee dat uitsluitend de rapportagedatabases op basis van NBA Taxonomie 2.1 in gebruik zijn. Een rapportage op basis van NBA Taxonomie 2.0 voor oude verslagperioden tot en met 2021 is niet meer mogelijk.

Controleverklaringen bij staten

In de NBA-verklaringengenerator zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd in de controleverklaringen bij staten (hoofdstukken 1.11, 1.12 en 1.14, Nederlands en Engels). In de paragraaf over beperking in gebruik en verspreidingskring zijn de Nederlandse en Engelse versies meer met elkaar in lijn gebracht. Bij banken is ECB als mogelijke belanghebbende toegevoegd in die paragraaf, evenals in de paragraaf over interne modellen in de controleverklaring bij staten van banken.

Toekomstige groepscontrole-passage

Nog niet in de NBA-verklaringengenerator opgenomen maar al wel beschikbaar, is de geactualiseerde groepscontrole-passage in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van de accountant voor de controle.

De actualisatie is het gevolg van de nieuwe Standaard 600 en gaat gelden voor verslagperioden startend vanaf 15 december 2024.

Toekomstige aanpassingen

De NBA heeft in onderzoek om de aanduiding van de International Financial Reporting Standards in de NBA-verklaringengenerator aan te passen aan een publicatie van de IASB en de IFRS Foundation;

De NBA werkt aan de opname in de NBA-verklaringengenerator van de opdrachtbevestiging voor de opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden.

Klik hier voor meer informatie.

Bron: NBA