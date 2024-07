Bestuurslid verdacht van tillen voetbalclub

Het gaat vermoedelijk om de penningmeester; voor die functie – die afgelopen maand nog was bezet – meldt de website van de club nu een vacature. Verburch ontdekte afgelopen week dat er tot 130.000 euro is verdwenen. De leden zijn vrijdag per mail ingericht, meldt voorzitter Hans Mieog aan het AD.

Werkzaam bij accountantskantoor

Het bestuurslid van de tweedeklasser is aangeschreven tot terugbetaling; de liquiditeitspositie van de vereniging is volgens de voorzitter niet in het geding, al zal volledige terugbetaling van het onttrokken bedrag een aantal jaren duren. Volgens het AD werkte het bestuurslid op oproepbasis bij Flynth in Maasdijk, maar ook dat is na de ontdekking van de fraude verleden tijd.

Accountant niet in gebreke

Clubprominent Herman van Dinten, oud-speler, oud-trainer en oud-bestuurslid, gaat het bestuur adviseren. Hij werkte bij de Belastingdienst en is nu financieel adviseur. ‘Naar de accountant hoeft niemand te wijzen. Dit heeft allemaal in een hele korte tijd kunnen gebeuren. De cijfers waren tot en met het tweede kwartaal op orde. Onrechtmatigheden waren pas later te constateren geweest.’

Bron: AD