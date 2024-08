Finch Online maakt doorstart met Blue to Business

Vanaf 1 augustus zal het platform weer live zijn met onder andere de kantoren ETL Accountants en Adviseurs, felix, Finnerz, Joanknecht, NXT LVL Accountants, OOvB adviseurs en accountants, RSW accountants en adviseurs, SRL accountants en belastingadviseurs, vpkl adviseurs en accountants en De Wert accountants en belastingadviseurs. Het aantal matchbare kantoren zal de komende maanden gefaseerd uitgebreid gaan worden.

Kandidaten en accountantskantoren

‘Kandidaten kunnen op www.finchonline.nl binnen één omgeving accountancy-werkgevers vergelijken op basis van hun karakter en wensen’, licht Finch Online toe. ‘Ze krijgen een realistisch beeld van waar ze niet alleen het beste qua vaardigheden, maar ook qua persoonlijkheid en cultuur passen. Ze kunnen daarbij, als ze dat willen, laagdrempelig in contact komen met hun potentiële werkgevers. Finch Online is voor kantoren waardevol, omdat ze zich kunnen profileren met hun unieke bedrijfscultuur. Het geeft inzicht in de (soms kleine) verschillen tussen kantoren. Door transparant te zijn over hun waarden en werkomgeving, trekken ze kandidaten aan die echt bij hen passen. Betere matches leiden uiteindelijk tot langere dienstverbanden en een hogere productiviteit.’

Aansluiting op marktontwikkelingen

De arbeidsmarkt in de accountancy is enorm gespannen door het groeiend aantal vacatures en de toenemende concurrentie om talent. De verwachting is dat deze druk de komende jaren alleen maar verder zal oplopen. Kantoren zoeken naar efficiënte manieren om de juiste kandidaten aan te trekken, terwijl professionals streven naar passende carrièremogelijkheden zonder overweldigd te raken door de vele opties.

Finch Online speelt naar eigen zeggen in op deze ontwikkelingen ‘door beide partijen een gestroomlijnde ervaring te bieden.’ Tanja Schreurs: “Professionals in de accountancy worden overspoeld met vacatures en uitnodigingen voor gesprekken. Het is geen werkgeversmarkt meer, maar een werknemersmarkt. De kandidaat is overduidelijk aan zet. Ik heb Finch Online altijd een goed concept gevonden omdat het uitgaat van de wensen en behoeften van de kandidaat en je vrijblijvend, anoniem als je dat wilt, werkgevers kunt vergelijken, zonder dat je daarvoor direct het gesprek met een recruiter moet voeren.

Finch helpt kantoren op een toegankelijke en realistische manier in beeld te komen bij de juiste kandidaten. Zie ons als een soort van Independer, maar dan voor accountancy werkgevers. We richten ons daarbij niet alleen op de 5% van de arbeidsmarkt die actief werkzoekend is, maar juist op de latent werkzoekenden. Dit doen we o.a. door artikelen te delen over waarom is een accountantskantoor een aantrekkelijke werkgever en wat zijn nu de verschillen tussen werken bij een groot of kleiner kantoor. Via Finch Online kom je als kantoor eerder in beeld bij kandidaten die jouw kantoor wellicht nog niet kennen. Of je komt op een andere manier nog eens extra voorbij.“

Doorstart

Moniek Vinken, sinds 2007 actief als recruitmentconsultant in de accountancy en initiatiefnemer van Finch Online, draagt met vertrouwen het stokje over aan Tanja Schreurs: “Ik geloof dat Finch Online onder leiding van Tanja verder zal groeien en een grotere impact gaat hebben op de accountancybranche. Zij heeft de juiste visie en expertise om het platform naar de volgende fase te brengen.“

Tanja Schreurs: “Met de doorstart van Finch Online willen wij meer transparantie in de recruitmentmarkt van de accountancy brengen. Mijn doel is om zowel kantoren als kandidaten een optimale ervaring te geven en dan op de meest toegankelijke manier denkbaar.” Tanja schreurs zet zich samen met anderen al een aantal jaar in om het beroep an sich aantrekkelijk(er) te maken, onder andere onder label van Kantoor Blauwdruk. “De gedachte van Finch Online sluit heel goed aan bij onze missie. We weten allemaal dat de instroom naar de accountancy opleidingen afneemt. Talent is erg schaars, dus kantoren voelen zich genoodzaakt om mooie beloftes te doen. Dit pakt voor sommige kandidaten zodanig verkeerd uit, dat ze overstappen naar het bedrijfsleven of het vak helemaal verlaten. Met zoveel verschillende accountantskantoren zou er echt voor iedere kandidaat een optimale match moeten zijn. De aangesloten Finch kantoren geloven net als wij, dat transparant zijn de manier is om de juiste mensen aan te trekken en uiteindelijk langere tijd aan je te verbinden. Wij helpen kandidaten hun horizon te verbreden, want Finch Online vergemakkelijkt dit proces in slechts een paar klikken.”

Toekomst van het platform

De vernieuwde versie van Finch Online gaat per 1 augustus live met een selecte groep kantoren, waaronder ETL Accountants en Adviseurs, felix, Finnerz, Joanknecht, NXT LVL Accountants, OOvB adviseurs en accountants, RSW accountants en adviseurs, SRL accountants en belastingadviseurs, vpkl adviseurs en accountants en De Wert accountants en belastingadviseurs. Tanja Schreurs: “Tussen de overname en de lancering zat niet veel tijd. Ondanks de zomerperiode zijn we trots dat deze kantoren in deze korte tijd al hun (hernieuwde) vertrouwen in het platform hebben uitgesproken en klaar zijn om te matchen met potentiële kandidaten.“

Foto: Tanja Schreurs (links) en Moniek Vinken (rechts)