Bedrijfsleven ervaart belastingstelsel als complex, roep om vereenvoudiging

In juni 2023 presenteerde toenmalig staatssecretaris Van Rij het rapport “Kansen voor lagere belastingtarieven, betere fiscale regelingen en een begrijpelijker en eenvoudiger stelsel”. Daarin bleek dat tientallen uitzonderingen op de belastingregels niet doen wat ze zouden moeten doen. Sommige regelingen zijn te duur, anderen schieten hun doel voorbij en in sommige gevallen werken ze zelfs averechts. Van de 73 regelingen die zijn geëvalueerd, worden er slechts 11 aangemerkt als ‘doeltreffend’ en ‘doelmatig’. Een vervolgstudie in mei 2024 van het ministerie van Financiën wees uit dat de fiscale ondernemerschapsregelingen nog maar zeer beperkt hun doel raken als het gaat om het scheppen van banen, innovatie, export, etc. VNO-NCW en MKB-Nederland reageerden hierop door te stellen dat “Verschillende fiscale regelingen gericht op ondernemers moeten worden omgebouwd naar regelingen die ondernemers helpen groeien. Dat levert extra economische groei, extra belastinginkomsten op en het versterkt onze concurrentiekracht.”

Stilstand of verandering

In het onderzoek van Nextens van augustus 2024 vindt 62,8% van de respondenten de overheidsregelingen voor bedrijven te complex. Het frustreert 62,3% weleens hoeveel hun organisatie kwijt is aan belastingzaken, bijvoorbeeld veel tijd of geld. Deze percentages liggen nagenoeg unaniem hoog bij de ondervraagden, ongeacht opleiding, regio en leeftijd. Het vertrouwen in ons stelsel is laag: slechts 34% vindt dat “Nederland op dit moment een betrouwbaar belastingstelsel heeft voor bedrijven”.

Tegelijk is niet meer dan 18% bereid meer belasting te betalen als het belastingsysteem voor bedrijven simpeler wordt. Daarbij vindt 57% het belangrijk dat er in het belastingstelsel ruimte blijft voor uitzonderingen om specifieke organisaties te ondersteunen, ook al blijft het belastingsysteem daardoor complex. Voor adviseurs en andere leveranciers van ondersteunende fiscale diensten lijkt deze situatie dan ook veel werk te bieden: liefst 73% meent dat het voor de meeste bedrijven noodzakelijk is om belastingaangifte te doen met behulp van een fiscaal specialist omdat bepaalde regelingen en aangiften zo ingewikkeld zijn.

Kansen

Op basis van de eerdere analyses van het ministerie van Financiën is een selectie regelingen aan de respondenten voorgelegd met de vraag welke als eerste minder complex gemaakt moet(en) worden. De volgende regelingen scoorden het hoogst:

Regelingen die volgens ondernemers en financieel managers minder complex gemaakt moeten worden: 1) BTW 36%

2) Ondernemersaftrek 26%

3) Privégebruik auto 25%

4) WKR (Werkkostenregeling) 23%

5) (Her)investeringsregelingen 18%

6) VPB 12%

7) Meewerkaftrek 9% 8) Willekeurige afschrijving starters 9%

9) BOR 8%

10) Stakingsaftrek 8%

11) Tbs-vrijstelling 7%

12) Heffingskortingen 3%

13) Boxensysteem inkomstenbelasting 3%

14) Andere regelingen 1,4%

Juliette Goetzee, managing director van Nextens, ziet dat de nieuwe regering voor een flinke uitdaging staat: “Bedrijven klagen al lang dat ons belastingsysteem te complex is, maar zijn ook huiverig dat versimpeling hen geld kost. De vorige regering heeft een flinke stap gezet door regelingen op doelmatigheid te analyseren en te ordenen. Wij zijn benieuwd of en wanneer de nieuwe regering de handschoen oppakt. Bedrijven laten in ons onderzoek zien dat ze kansen voor versimpeling zien. Dit horen wij regelmatig in gesprekken met onze klanten, waarbij ze veel verwachten van slimme software en AI.”