Wijzigingen in IFRS-taxonomie met het oog op hernieuwbare energiecontracten

Hernieuwbare elektriciteitscontracten hebben als doel de stabiliteit en toegankelijkheid van duurzaam opgewekte energie te vergroten. In mei kwam de IASB met een voorstel om de IFRS-standaarden taxonomie zodanig aan te passen dat de financiële verslaglegging een getrouwe weergave is van het effect dat dergelijke contracten hebben op een bedrijf. De wijzigingen hebben betrekking op de standaarden IFRS 9 (Financial Instruments) en IFRS 7 (Financial Instruments: Disclosures). ‘De IASB wil wijzigingen in deze standaarden voor het eind van dit jaar definitief maken.’

Makkelijker voor bedrijven

De nu voorgestelde taxonomie-update is gebaseerd op deze wijzigingen. ‘Om tijdige koppeling met de IFRS-taxonomie 2025, gepland voor maart 2025, mogelijk te maken, hebben we toestemming om deze update al op basis van de voorstellen te publiceren. Daardoor hoeven bedrijven in het eerste jaar van implementatie geen aangepaste elementen te creëren om te voldoen aan de nieuwe eisen.’ Als de aanpassingen in de standaarden op grond van consultatiereacties worden gewijzigd, wijzigt de taxonomie mee.

Reageren op de voorgestelde aanpassingen kan hier tot 14 oktober.