Workation populair onder zzp’ers

Vooral startende ondernemers, van wie de helft een workation plant, zien hierin een manier om werk en ontspanning te balanceren terwijl ze hun bedrijf opbouwen.

Weinig voorbereiding

Hoewel de workation steeds populairder wordt, schiet de financiële voorbereiding bij veel zzp’ers tekort. Slechts 30% van de zelfstandigen verwerkt vakantiekosten in hun uurtarief en 27% zet periodiek geld opzij. Oskar Barendse, Financieel Expert bij Knab: “We zien dat vooral de jonge ondernemers hun vakantie financieel veel beter kunnen plannen. En dat begint bij het verwerken van je vakantiekosten in je uurtarief. Reken je nu standaard € 70 per uur? Maak er € 75 van en zet vervolgens elke maand 7% van je zakelijke inkomsten opzij op een aparte spaarrekening. Zo maak je je vakantie financieel mogelijk en heb je waarschijnlijk meer financiële ruimte om op je vakantie echt zorgeloos te genieten.”

Sectoren

De populariteit van workations verschilt per sector. In de Media & Communicatie-sector, waar veel journalisten en marketeers werken, plant 53% een workation in 2024, omdat hun werk zich hier goed voor leent. In de IT-sector daarentegen kiest slechts 22% voor een workation, vermoedelijk omdat zij minder vaak bezorgd zijn over voldoende opdrachten en dus eerder voor een reguliere vakantie kiezen.

Het onderzoek onderstreept ook het belang van vakantie voor de mentale fitheid van zzp’ers: 85% geeft aan dat vakantie essentieel is voor hun mentale gezondheid. Dit benadrukt het belang van een goede balans tussen werk en rust, vooral in de drukke wereld van zelfstandige ondernemers.