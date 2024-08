Column | Is er een grens tussen werk en prive?

Op welke manier handel je in werksituaties en tot hoever trekt zich dat door in jouw privéleven? De afgelopen periode observeerde Martine Cranendonk iets dat ze graag met je deelt.

Kijkend naar mijn eigen ontwikkeling en de ontwikkeling die ik zie bij (aankomende) accountants valt mij op dat grenzen veelal niet scherp zijn. Om je grenzen aan te kunnen geven, is het belangrijk te weten wat jouw grenzen zijn. In accountancy spreken we vaak over work-life balance. Laten we die in dit kader eens concreter bekijken.

Tijdens je opleiding en als accountant word/ben je opgevoed kritisch te zijn. Er wordt van je verwacht dat je verschillen ontdekt en constateert. In het kader van kwaliteit is voor deze eigenschappen extra veel aandacht. Helemaal omdat dit ook vooral de basis is voor aandacht in het nieuws. Dit is jouw werkkant.

Ik heb jaren gekend dat ik als persoon met een bepaalde bril naar de wereld keek. De kwaliteiten voor mijn werk zette ik, soms in het extreme, ook in in mijn privéleven. Ik had vooral aandacht voor de kritische kant. Ik zag altijd datgene dat mis kon gaan en was vooral bezig met het juiste heel goed doen. Nu realiseer ik mij dat ik vooral met een negatieve bril naar de wereld keek.

Mijn werk en mijn persoon waren zo erg verweven dat ik mij vooral vereenzelvigde met mijn werkkwaliteiten. Mijn persoonlijke kwaliteiten waren op de achtergrond geraakt. Ik was mijn werk en hiermee waren vooral die kwaliteiten ook mijn ‘zijn’ geworden.

Langzaamaan leerde ik mijzelf beter kennen. Ik leerde dat ik veel meer ben dan werknemer. Ik ben ook dochter, partner, moeder, vriendin en nog zoveel meer. In al die rollen zijn werkkwaliteiten niet de eerste waar je aan denkt. Ik ontdekte mijn andere kwaliteiten.De persoon die in werk en privé andere kwaliteiten inzet om in al die rollen te floreren. De persoon die ook positief naar de wereld kan kijken. De authentieke ik.

Het is zeker niet verkeerd om jouw werkkwaliteiten in je privéleven in te zetten, maar laat ze niet de overhand nemen.

Onderzoek dus heel goed waar jouw grens ligt en houd daarmee jouw werk en privé goed in balans.

Ken jij jouw grenzen voldoende, zodat je in alle rollen jouw kwaliteiten inzet?

Ik ben Martine Cranendonk en begeleid (aankomend) accountants naar meer zelfvertrouwen. Ik ben ervan overtuigd dat als we meer verhalen met elkaar delen dat spreken over onderwerpen als durven, grenzen aangeven en hulp vragen normaal gaan worden. Dit is ook de reden dat ik ben gestart met de podcast ‘LOOTS praat met…’.

Over onder andere bovenstaande thema’s schreef Martine het e-book/luisterboek ‘Vanuit eigen kracht naar zelfvertrouwen’. De thema’s in het e-book/luisterboek zijn ook de basis voor de LOOTS Academy.