Grant Thornton wint award voor ‘Netherlands Tax Advisory firm of the year’

Bij de ITR Awards 2024 in Londen heeft Grant Thornton de award voor ‘Netherlands Tax Advisory firm of the year’ gewonnen. Het ITR programma erkent en huldigt sinds 2005 toonaangevende belasting- en transfer pricingkantoren over de hele wereld.

Tijdens het gala-event namen Monique Pisters (head of Tax) en Robbert Vos (director Tax) de prijs in ontvangst.

Monique Pisters voelt zich vereerd over het winnen van de prijs: “Het is de kroon op ons werk om onze tax adviespraktijk te laten groeien tot wat het nu is, met gedreven talenten, ervaren specialisten en geweldige internationale klanten. Awards zoals deze bevestigen de hoge kwaliteit van ons advies op het gebied van complexe belastingkwesties.” Pisters bedankt ook de klanten die hebben bijgedragen aan het behalen van deze award: “We zijn blij dat zij het vertrouwen in ons uitspreken. Dit motiveert ons om stappen te blijven zetten om de verwachtingen van klanten te overtreffen.”

Jury

Volgens de jury oogstte Grant Thornton Nederland lof en bewondering uit de markt voor internationale bedrijfsreorganisaties en succesvolle onderhandelingen met de Belastingdienst over grote transacties. Het kantoor kreeg erkenning voor de heldere en doordachte adviezen en bruikbare aanbevelingen in internationale belasting- en compliance kwesties zoals Nederlandse dividendbelasting, ATAD en Pillar 2. De jury oordeelde dat de internationale tax adviespraktijk van Grant Thornton wordt gezien als proactief met specialisten op het gebied van btw en global mobility services.

Grant Thornton Nederland was ook genomineerd voor ‘Transfer Pricing firm of the year’. En – wederom – voor ‘Indirect Tax firm of the year’, een prijs die zij vorig jaar won met het btw-team.