Vacaturesites accountancy onderzocht: veel te winnen, ESJ en Moore MKW uitblinkers

In een tijd waarin de strijd om talent heviger is dan ooit, is een sterke online aanwezigheid cruciaal voor accountantskantoren. Recent onderzoek naar de online employer branding vindbaarheid van accountantskantoren door marketingbureau Search Signals geeft een inzicht in hoe de top performers de online employer branding aanpakken.

In dit artikel delen we interessante inzichten om jouw kantoor aantrekkelijker te maken voor toptalent.

Employer branding vs online zichtbaarheid in Google.nl

In het onderzoek zijn 50 algemene vacaturezoekwoorden geanalyseerd op de posities in de zoekresultaten van Google.nl. Denk aan zoekwoorden zoals:

‘accountant vacature’

‘accountancy vacature’

‘vacature assistent accounts’

‘vacatures accountantskantoor’

‘vacatures aa accountant’

+45 extra zoekwoorden

In dit onderzoek komen opvallende bevindingen naar boven:

De candidate journey bestaat uit het realiseren van meerdere touchpoints met kandidaten. Denk niet alleen aan Google, maar ook social ads, advertorials, nieuwsbrieven, beurzen en andere offline media

Van de 150+ geanalyseerde websites valt op dat de individuele vacaturepagina’s veelal niet geoptimaliseerd zijn en geen vindbaarheid ontvangen in Google

Veel tijd gaat verloren in het schrijven van vacatureteksten. Door een AI (GPT) te creëren, kan er niet alleen tijd worden bespaard maar tegelijkertijd ook content beter vindbaar worden gemaakt

Indeed & LinkedIn scoren goed in Google.nl en pakken veel klikken vanuit Google

Gespecialiseerde vacaturebanken voor de accountancysector, zoals Rousch.nl en Auditcarriere.nl, scoren ook goed

De ‘Werken Bij’ content kan op een apart domein of binnen de huidige website worden geplaatst

ESJ.nl scoort 27 keer in de top 20 van de 50 zoekwoorden die zijn geanalyseerd

De ‘Werken bij’ websites kunnen nog veel meer behalen op het gebied van zichtbaarheid. De meeste websites staan niet op 1e pagina van Google, maar op de 2e pagina = géén klikken

Het onderzoek toont dat er lokaal verschillen zitten in hoe een website kan scoren op een zoekwoord. Voor kantoren met meerdere vestigingen is dit belangrijk om te meten

Door vindbaarheid met de eigen website te creëren heb je meer controle over de proposities en kan je potentiële kandidaten aan je binden

Bekijk hier de volledige versie van het onderzoek.

Accountantskantoren versus ‘werken bij’-domein

Het is interessant om de performance, binnen de 50 zoekwoorden, te analyseren exclusief de vacaturebanken zoals Indeed, Monsterboard en LinkedIn. De top 10 qua vindbaarheid ziet er dan als volgt uit:

esj.nl werkenbijkpmg.nl werkenbijmoore-mkw.nl werkenbijmooredrv.nl werkbijdeloitte.nl werkenbij.wea.nl werkenbijalfa.nl werkenbijflynth.nl abab.nl werkenbijlansigt.nl

Opvallend is dat de meeste websites minder dan 25 keer in de top 20 scoren voor de zoekwoorden:

ESJ.nl komt 27 keer voor in de top 20 van de 50 verschillende zoekwoorden

Werkenbijmoore-mkw.nl komt 25 keer voor in de top top 20

Hieronder zie je het aantal keer dat een website terugkomt in de top 20 van een vacaturegerelateerd zoekwoord voor de top 10 accountancywebsites.

Zie hieronder de zoekwoorden van Werkenbijmoore-mkw.nl met de bijbehorende zoekposities:

Wat opvalt is dat Werkenbijmoore-mkw.nl met 10 zoekwoorden in de top 10 scoort (=1e pagina van Google.nl). Je wilt graag op de eerste pagina zichtbaar zijn.

Als je website op de 2e pagina van Google (positie 10+) staat, dan ben je nauwelijks zichtbaar.

Voor Werkenbijmoore-mw.nl zit nog veel potentie om door te stoten naar de 1e pagina, maar ook om richting de top 5 te groeien met de zoekwoorden die momenteel al in de top 10 staan.

Het belang van zichtbaarheid & vindbaarheid in Google

Het onderzoek toont dat zichtbaarheid samenhangt met een sterke online branding. Google is daarom een belangrijk onderdeel van de recruitment-mix, naast de gebruikelijke inzet van recruiters, adverteren op vacaturebanken, social ads, etc. De vindbaarheid van je website kan je meten door je performance bij te houden qua bezoeken en sollicitaties op de website.

Het onderzoek toont aan dat er nog een enorme potentie is voor een verbeterde vindbaarheid op vacature gerelateerde zoekwoorden. Nu pakken de vacaturebanken te veel klikken weg. En in tegenstelling tot je eigen website concurreer je op dit soort platformen ook nog eens met andere werkgevers.

5 quick wins voor het verbeteren van vindbaarheid in Google:

Optimaliseer je Google Mijn Bedrijf profiel

Zorg dat je alles goed meet in een analytics-platform zoals Google Analytics 4

Maak individuele vacaturepagina’s zoekmachinevriendelijk

Zorg voor consistente NAP (Naam, Adres, Postcode) informatie

Google Ads zorgt voor directe zichtbaarheid in de zoekresultaten

De online strijd om talent in de accountancysector is in volle gang. Door strategisch in te zetten op een sterke online employer branding binnen Google kunnen kantoren zich onderscheiden en meer talent aantrekken. Wil je weten hoe jouw kantoor presteert of heb je behoefte aan meer gedetailleerde inzichten?

Dit is een bijdrage van Search Signals.