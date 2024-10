Paperdork breidt dienstverlening uit

Het betekent een belangrijke stap voor het bedrijf, dat zich de afgelopen vijf jaar naar eigen zeggen met succes heeft gericht op eenmanszaken en VOF’s. De uitbreiding naar BV’s komt niet uit de lucht vallen. Paperdork, dat inmiddels 1.500 vaste klanten bedient, heeft de afgelopen jaren regelmatig ondernemers moeten doorverwijzen naar andere kantoren wanneer zij doorgroeiden naar een BV. “We hebben altijd gekozen voor focus op eenmanszaken en VOF’s om een sterk en eenvoudig product neer te zetten,” zegt medeoprichter Nikkie van Paperdork. “Maar nu we volwassen zijn geworden, zijn we klaar om ook BV’s te ondersteunen.”

Online boekhoudprogramma

Paperdork onderscheidt zich naar eigen zeggen van traditionele accountantskantoren door haar volledige focus op online dienstverlening en een softwareplatform. Het platform biedt ondernemers een intuïtief, zelfontwikkeld boekhoudprogramma waarmee zij hun administratie zelf kunnen bijhouden. Daarnaast worden zij ondersteund door een vaste ‘cijferbaas’, iemand die meedenkt, de administratie checkt, adviseert en aangiftes opstelt. Deze combinatie van technologie en persoonlijke ondersteuning blijkt volgens Paperdork met name populair onder de nieuwe generatie ondernemers. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen in korte tijd een trouw klantenbestand opgebouwd van zzp’ers en VOF’s, en hoopt nu ook de BV-markt aan te spreken.

Nieuwe mogelijkheden voor kleinere BV’s

Hoewel de software al grotendeels klaar is voor gebruik, zal de nieuwe BV-functionaliteit in 2025 stapsgewijs worden uitgerold. De focus ligt op kleinere BV’s, in de categorie micro-ondernemingen, waarbij eenvoud en efficiëntie centraal staan. Voor grotere, complexere BV’s is Paperdork echter niet de juiste oplossing. De nieuwe dienstverlening wordt geleid door ‘cijferbaas’ Bas Lambregts, die met zijn achtergrond in accountancy en ervaring bij PwC alle expertise in huis heeft om BV’s te ondersteunen.

Positie in de markt versterken

De uitbreiding naar BV’s is een logische volgende stap in de groei van Paperdork, stelt het bedrijf. Paperdork blijft zich richten op het bieden van een efficiënte en toegankelijke boekhoudoplossing, waarbij ondernemers zoveel mogelijk ontzorgd worden. Met het gebruik van moderne technologie en persoonlijke ondersteuning wil het bedrijf een alternatief bieden voor meer traditionele kantoren. Met deze uitbreiding verwacht Paperdork haar positie in de markt verder te versterken en nieuwe doelgroepen aan te spreken.