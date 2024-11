Personalia | Rob van Wingerden beoogd voorzitter commissie goed ondernemingsbestuur

De commissie ziet toe op de naleving van de Corporate Governance Code met afspraken voor goed ondernemingsbestuur. Van Wingerden is voormalig bestuursvoorzitter van Koninklijke BAM Groep en momenteel interim-bestuursvoorzitter bij spoor- en bouwbedrijf Strukton.

Alle beursgenoteerde bedrijven en institutionele beleggers met hoofdkantoor in Nederland moeten aan de gedragsregels voor goed ondernemingsbestuur uit de Corporate Governance Code voldoen. De monitoringscommissie ziet toe op de naleving van de Code. Een effectieve, onafhankelijke en verbindende rol van de monitoringscommissie is hiervoor noodzakelijk. De partijen die de Corporate Governance Code ondersteunen – de zogenoemde schragende partijen – hebben Rob van Wingerden voorgedragen als beoogd voorzitter. De schragende partijen zijn VNO-NCW, VEUO, Eumedion, VEB, CNV en Euronext.

Van Wingerden zal de komende periode de overige leden van de monitoringscommissie selecteren, waarna de minister de gehele commissie benoemt. De commissie kan vervolgens starten met de monitoring op de naleving van de Corporate Governance Code en daarover verslag uitbrengen. Over het boekjaar 2022 heeft geen monitoring plaatsgevonden, omdat de vorige commissie tot eind 2022 actief was en er in afwachting van de uitkomst van de verkenning naar de toekomst van het corporate governance stelsel in Nederland nog geen nieuwe commissie was benoemd.

De minister heeft Van Wingerden ook gevraagd in gesprek te gaan met FNV. De vakbond meldde in oktober niet langer als schragende partij de Corporate Governance Code te ondersteunen. De Tweede Kamer heeft gevraagd naar de beweegredenen van FNV om zich terug te trekken als schragende partij.

Ook jouw personaliabericht kosteloos op Accountancy Vanmorgen? Stuur de redactie een bericht (bij voorkeur met foto in de verhouding 390×225): redactie@accountancyvanmorgen.nl