PIA Group neemt AACC Accountants en Bedrijfsadviseurs over

Met meer dan 45 jaar ervaring is AACC een gevestigde naam in Apeldoorn en omstreken. Het kantoor telt bijna 40 medewerkers en staat onder leiding van Antoine Joosten en Richard van Leeuwen.

Gedeelde waarden

De keuze voor de samenwerking komt voort uit de gedeelde waarden en toekomstvisie, zo zeggen beide kantoren in een persbericht. AACC levert al jarenlang hoogwaardige financiële dienstverlening aan het MKB. Om deze hoogwaardige financiële dienstverlening te kunnen blijven bieden en verder te ontwikkelen op het gebied van digitaliseren en duurzaamheid heeft AACC meer slagkracht nodig. “Door ons aan te sluiten bij PIA Group kunnen we deze belangrijke stappen gezamenlijk gaan zetten. PIA Group biedt ons de perfecte ondersteuning in zaken als duurzaamheid, recruiting, marketing en andere belangrijke onderwerpen in de markt. Dit biedt ons de mogelijkheid om te blijven ontwikkelen, zonder afbreuk te doen aan onze hoogwaardige dienstverlening” zegt Antoine Joosten.

Ewout Brouwers, CEO van PIA Group: “PIA Group is een samenwerking tussen diverse PIA kantoren, waarbij elk kantoor binnen de groep profiteert van de schaalvoordelen, zonder dat de lokale identiteit en cultuur verloren gaan. ”Bij PIA ondersteunen we onze kantoren op gebied van HR, Data, Finance, Operations, Sales & Marketing en Advisory. Dit biedt AACC de mogelijkheid nieuwe stappen te zetten, verder te groeien en nog meer te focussen op het adviseren en begeleiden van klanten. Met de acquisitie van AACC breidt PIA Group weer een stuk verder uit en versterkt het de positie in Midden-Nederland. Dit brengt PIA Group weer een stap dichterbij het realiseren van de ambities.

Meer dan 60 kantoren

In een markt van schaalvergroting wil PIA Group doorgroeien tot een toonaangevende speler in accountancy- en adviesdiensten waarbij de persoonlijke band tussen medewerker en klant behouden blijft. PIA Group werd in 2012 in België opgericht door Steven Brouckaert. Sinds 2023 is PIA Group ook actief in Nederland onder leiding van Ewout Brouwers. De groep telt in Nederland en België meer dan 60 kantoren en 1.700 medewerkers. Beide landen zullen eind 2024 samen een omzet realiseren van meer dan 250 miljoen euro.