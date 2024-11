Florys Financieel & Fiscaal opent nieuw kantoor in Sliedrecht

Het nieuwe kantoor van Florys Financieel & Fiscaal op het Stationspark in Sliedrecht is onlangs feestelijk geopend. Florys Financieel & Fiscaal maakt deel uit van de Florys Groep en richt zich op financiële en fiscale dienstverlening aan ondernemingen in het mkb en stichtingen. Bij Florys Financieel & Fiscaal werken 27 mensen, waarvan 5 vanuit het kantoor in Belgrado, Servië.

Sinds 2015 werkte Florys Financieel & Fiscaal vanuit het kantoor in Hardinxveld-Giessendam. Vanwege de groei van de activiteiten werd al enige tijd uitgekeken naar een andere locatie. Begin november hebben de werknemers hun intrek genomen in het nieuwe kantoor in Sliedrecht. De afgelopen maanden is het pand grondig verbouwd zodat een eigentijds kantoor is ontstaan met voldoende werkplekken.

Afgelopen zomer liepen beide directeuren, Rindert de Kooter en Marco Visser, voor Stichting Vlinderkind de Nijmeegse Vierdaagse en haalden daarmee ruim € 50.000 op. Deze stichting vraagt aandacht voor de vlinderziekte, een genetische ziekte waardoor de huid bij de minste aanraking al blaren vormt. Danielle (7 jaar) lijdt ook aan de vlinderziekte. Zij mocht afgelopen vrijdag het nieuwe kantoor symbolisch openen.

Aansluitend was er een open huis, dat door vele relaties en belangstellenden werd bezocht. Florys Financieel & Fiscaal is gevestigd aan Stationspark 1020 in Sliedrecht.