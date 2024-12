De Jong & Laan neemt duurzaamheidsexpert over

Het Amsterdamse Good Growth Collective, opgericht door Bernd Hendriksen en Kevin van Dam, adviseert middelgrote en grote organisaties in binnen- en buitenland over een breed scala van pragmatische duurzaamheidsoplossingen, waaronder CSRD-reporting. Met deze overname verbreedt de Jong & Laan haar adviestak en verstevigt ze haar landelijke dekking met een tweede kantoor in Amsterdam.

Focus op duurzaamheid

“Good Growth Collective past uitstekend bij de Jong & Laan en sluit aan op onze ambitie om dé adviseur voor MKB+-organisaties in Nederland met een sterke focus op duurzaamheid te worden. Door de expertise van Good Growth Collective op het gebied van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), kunnen we onze klanten nog beter helpen bij het invullen van hun duurzaamheidsdoelen, -wensen en -verantwoordelijkheden” licht Jurgen van Breukelen, voorzitter van de Raad van Bestuur, toe. “Daarnaast zien we deze aansluiting als een belangrijke stap voor onze medewerkers om zich verder te ontwikkelen in hun expertise op het gebied van toekomstgerichte duurzaamheidsadvisering.”

Het is de eerste overname sinds Van Breukelen afgelopen augustus naar de Jong & Laan kwam. Hier zal het niet bij blijven, kondigt de organisatie alvast aan. Bernd Hendriksen, medeoprichter van Good Growth Collective: “We hebben als organisatie dezelfde mindset en gedrevenheid. De slagkracht en daadkracht die een gerenommeerde partij als de Jong & Laan met zich meebrengt, gaf voor ons de doorslag om samen verder te gaan. Wij bieden meerwaarde met onze kennis op CSRD-gebied en onze klanten kunnen profiteren van de multidisciplinaire dienstverlening van de Jong & Laan. Deze samenwerking stelt ons in staat onze klanten structureel te ondersteunen in hun transitie naar een duurzame en toekomstbestendige bedrijfsvoering”.

Powered by de Jong & Laan

Good Growth Collective zal de komende tijd gebruiken om de dienstverlening en processen te integreren met die van de Jong & Laan. Omdat Good Growth Collective een gekende speler is in een specialistisch vakgebied, blijft de organisatie onder de huidige merknaam actief. De link naar de Jong & Laan wordt zichtbaar door de toevoeging ‘Powered by de Jong & Laan’ aan het logo.