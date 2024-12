Visser & Visser opnieuw Beste Werkgever

Beste Werkgevers is 15 jaar geleden gelanceerd en inmiddels uitgegroeid tot Nederlands grootste, onafhankelijke keurmerk voor goed werkgeverschap. Beste Werkgevers worden door hun medewerkers hoger beoordeeld dan hun branchegenoten op goed werkgeverschap. Organisaties kunnen het keurmerk alleen verdienen door een goede beoordeling van hun eigen medewerkers. Effectory kijkt daarbij naar aspecten zoals goed werkgeverschap en bevlogenheid, betrokkenheid.

Bedrijfscultuur

“We geloven dat onze sterke bedrijfscultuur en waarden ons onderscheiden,” zegt Jaco Slingerland, CEO van Visser & Visser. “Deze cultuur is niet alleen de basis voor onze dienstverlening, maar ook voor het creëren van een inspirerende werkomgeving. Door trouw te blijven aan wie we zijn, kunnen we niet alleen de kwaliteit van onze diensten waarborgen, maar ook onze mensen laten groeien. Dit vormt de kern van ons duurzame succes.”

Doen wat telt

Visser & Visser vat haar visie als werkgever samen met de belofte ‘Doen wat telt’. Voor iedereen betekent dit iets anders, maar de kern blijft hetzelfde: bij Visser & Visser krijgen medewerkers de kans om hun visie tot leven te brengen en een verschil te maken. “Wij gaan nooit voor het ‘ik’, maar altijd voor het collectief belang”, legt Jaco uit. “Dit geldt niet alleen binnen de organisatie, maar ook in de samenwerking met klanten. Of het nu gaat om een vraag van de klant of onze proactieve adviezen, de overtuiging dat delen rijk maakt, zit diep in het DNA van onze organisatie.”