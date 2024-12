PIA Group groeit verder met aansluiting van Hilversums Meester & Kuiper

Volgens Ewout Brouwers, CEO van PIA Group, versterken Meester & Kuiper en PIA Group elkaar op de juiste manier. “PIA biedt een unieke combinatie van schaalvoordelen en behoud van eigen identiteit en ondernemerschap. Dit maakt ons aantrekkelijk voor kantoren die zowel willen groeien als trouw willen blijven aan hun kernwaarden,” zegt Brouwers.

Meester & Kuiper

Sinds de oprichting door de heren Meester en Kuiper is het kantoor uitgegroeid tot een toonaangevende speler voor mkb-ondernemers in Hilversum en omgeving. Met een Wta-vergunning en een breed scala aan diensten biedt Meester & Kuiper zijn klanten naar eigen zeggen “persoonlijke begeleiding en hoogwaardige oplossingen. Passie voor het vak en aandacht voor de klant staan centraal in onze werkwijze,” luidt de visie van Meester & Kuiper.

“Na de eerste verkennende gesprekken met Han Brouwers van PIA Group, waren wij overtuigd dat PIA de juiste partner is voor ons,” zegt Dennis Kroon, registeraccountant en mede-eigenaar van Meester & Kuiper. “Met PIA behouden wij onze vertrouwde naam en werkwijze, terwijl we worden ondersteund op belangrijke gebieden zoals HR, technologie en marktinnovatie. Als bestuur blijven we ondernemen onder de vlag van PIA Group, met de zekerheid dat onze klanten profiteren van de schaalvoordelen en innovaties die PIA ons biedt.”

Visie PIA Group

Ewout Brouwers benadrukt de visie van PIA Group: “Wij versterken onze partners zonder hun eigenheid aan te tasten. Meester & Kuiper is een regionaal bedrijf met een sterke lokale identiteit en past perfect binnen onze groep van regionale merken. Onze ondersteuning op het gebied van HR, Data, Finance, Operations, Sales & Marketing en Advisory stelt hen in staat zich volledig te richten op hun klanten.”

Met de toevoeging van Meester & Kuiper groeit PIA Group naar 10 regionale merken en 28 vestigingen in Nederland. Brouwers: “We zijn ontzettend blij dat Meester & Kuiper ons team komt versterken en kijken uit naar een succesvolle toekomst.” Sinds de oprichting in 2012 door Steven Brouckaert is PIA Group uitgegroeid tot een internationale organisatie, actief in Nederland en België, met meer dan 70 kantoren en ruim 2.000 medewerkers. Daarover kun je hier meer lezen.