Govers Accountants viert ‘onverwachts’ 100-jarig jubileum

Twee jaar eerder dan verwacht viert Govers Accountants uit Eindhoven in 2025 haar 100-jarig bestaan. Deze mijlpaal stond eigenlijk pas in de boeken voor 2027.

De pay off van het kantoor is niet voor niets ‘Thuis in cijfers sinds 1927’. Maar bij een zoektocht in het archief ontdekte een oud-collega onlangs een advertentie van Accountantskantoor Govers in een Eindhovense krant uit maart 1925. “We hebben ons dus verrekend in het jaar van oprichting”, vertelt Rudi van den Heuvel, hoofd van de maatschap. “Als accountantskantoor sta je natuurlijk achter je cijfers, ook als het om je eigen geschiedenis gaat.” Daarom wordt het jubileum twee jaar eerder gevierd.

De reis van Govers begon in de Jan van Lieshoutstraat in het centrum van Eindhoven, waar Piet Govers in 1925 zijn accountantskantoor oprichtte. Al snel kreeg hij versterking van Piet van de Vorst en Willem van den Heuvel, die nog familie is van huidige partner Rudi van den Heuvel. Het kantoor groeide gestaag en verhuisde naar de Dommelstraat, vervolgens de Geldropseweg en uiteindelijk naar de huidige locatie aan de Beemdstraat.

Van typekamer tot moderne werkvloer

Lisette Carius, al 46 jaar in dienst bij Govers, blikt met plezier terug op de vroegere jaren. Ze vertelt dat collega’s vroeger in de typekamer lunchten, omdat er geen kantine was. En in de typekamer was het altijd gezellig! De koffiejuffrouw bracht meerdere keren per dag koffie en thee rond en de geur van sigaren was overal in het kantoor aanwezig. Leidinggevenden werden met “meneer” aangesproken en formele omgangsvormen waren de standaard. Maar ondanks de hiërarchie van vroegere tijden onderscheidde Govers zich ook toen al als een onafhankelijk kantoor, met een informele en persoonlijke aanpak.

Het dna van een familiebedrijf

De familiaire sfeer is altijd een rode draad gebleven. Medewerkers voelen zich thuis binnen het bedrijf, wat blijkt uit het lage verloop. Enkele jaren geleden nam Govers afscheid van zes medewerkers die al minstens 40 jaar in dienst waren. Ook ademt het huidige kantoor deze sfeer, met een lichte en ruimtelijke inrichting, een ontmoetingsplek in de vorm van een woonkeuken en ruimte voor groei van de huidige 150 naar maximaal 200 medewerkers.

Onafhankelijk en klaar voor de toekomst

De huidige partners blijven overtuigd van de kracht van Govers als onafhankelijke dienstverlener. Er wordt in vaste teams gewerkt met klanten. Ook de partners zitten daarbij aan tafel. Die betrokkenheid wordt breed gewaardeerd. “De wereld verandert, de regelgeving verandert, maar klanten en onze kernwaarden blijven centraal staan,” aldus Cyril Castelijns, partner bij Govers.

In het kader van het jubileumjaar staan er komend jaar diverse activiteiten op de planning. Castelijns: “We betrekken daarbij onder andere onze oud-medewerkers en huidige medewerkers. En ook met onze klanten en partners zullen we het glas heffen om dit toch wel hele mooie jubileum te vieren!” Met een relatief jong team, een sterke focus op specialisatie en een diepgewortelde band met de Brainportregio, staat Govers klaar voor de volgende eeuw.