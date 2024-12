‘Hoogeveen onderzocht valse facturen pas na aandringen Deloitte’

De ChristenUnie heeft het college kritische vragen gesteld over waarom de gemeente niet direct zelf actie ondernam. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

CU-raadslid Martien van Dijk uitte zijn zorgen na gesprekken met betrokkenen binnen en buiten de ambtelijke organisatie, waaronder Deloitte. Zij gaven aan dat druk nodig was om een onderzoek door bedrijfsrecherchebureau Hoffmann te laten uitvoeren. De partij wil weten waarom dit maanden duurde en waarom de rol van Deloitte niet werd gedeeld met medewerkers en de gemeenteraad.

Kritiek op gemeentelijke aanpak

Van Dijk vraagt om een tijdlijn van de genomen stappen en wil opheldering over meldingen in 2022, toen al onregelmatigheden in NTP-facturen werden gemeld zonder gevolg. Dit roept volgens hem vragen op over de omgang met integriteitsmeldingen. Daarnaast wijst hij erop dat de melder van de valse facturen nu al maanden thuis zit vanwege een onwerkbare situatie, ondanks gemeentelijke oproepen om misstanden te melden.

Verschillende interpretaties

De gemeente stelt dat er geen sprake is geweest van persoonlijk gewin of schade voor de samenleving en vermijdt daarom de term ‘frauduleus’. De ChristenUnie ziet dat anders en wijst daarbij op het onderzoeksrapport van Hoffmann. Ook hekelt de partij het feit dat de gemeenteraad niet vertrouwelijk werd geïnformeerd over meerwerk dat al op facturen stond voordat het werk was begonnen.

De VVD stelde eerder al soortgelijke vragen. Die partij bekritiseerde de onrust die het incident heeft veroorzaakt onder inwoners en ondernemers, en waarschuwde voor het beschadigde vertrouwen.

Bron: Dagblad van het Noorden