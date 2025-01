Baas centrale bank Syrië niet alleen vrouw maar ook accountant

Wat is de overeenkomst tussen Syrië, Rusland, de Seychellen, Noord-Macedonië en de eurozone? Allemaal landen/gebieden met een vrouw aan het hoofd van de centrale bank. Dat ook Syrië zich in dit rijtje voegt is bijzonder. Na de val van Assad vreest de internationale gemeenschap voor een islamisering van het land naar Afghaans voorbeeld. Maar met de benoeming van Maysaa Sabrine laten de nieuwe machthebbers zien dat zij vrouwen hoge posities in het land willen geven. Dat is een belangrijke voorwaarde voor de opheffing van de economische sancties.

Register accountant

Het is voor het eerst dat de centrale bank in Damascus door een vrouw wordt geleid. Sabrine is opgeleid als register accountant aan de universiteit van Damascus. Ze is sinds december 2018 lid van de raad van bestuur van de Damascus Securities Exchange, als vertegenwoordiger van de centrale bank. Volgens de officiële website van de bank was zij ook plaatsvervangend gouverneur en hoofd van de afdeling Controle op het Kantoor van de bank.

Sinds de overname door de rebellen heeft de centrale bank stappen ondernomen om een economie die zwaar door de staat werd gecontroleerd te liberaliseren. Deze stappen omvatten het afschaffen van de noodzaak van voorafgaande goedkeuringen voor import en export en strikte beperkingen op het gebruik van buitenlandse valuta. De bank heeft ook de balans opgemaakt van de activa van het land na de val van al-Assad en een korte periode van plunderingen, waarbij Syrische valuta werden gestolen, maar de hoofdkluizen onaangeroerd bleven. De kluis bevat bijna 26 ton goud, hetzelfde bedrag als aan het begin van de burgeroorlog in 2011, aldus bronnen, maar de reserves aan buitenlandse valuta zijn gedaald van ongeveer $18 miljard vóór de oorlog tot ongeveer $200 miljoen.

Hyperinflatie

Sabrine staat voor de immense taak om de nationale munt, de lira, te stabiliseren. Hyperinflatie heeft de munt zo goed als waardeloos gemaakt. Voor 1 dollar krijg je nu zo’n 15.000 lira. Vijf jaar geleden was een dollar nog ongeveer 1.000 lira waard.

De Verenigde Staten hebben met zoveel woorden laten weten dat een ‘inclusief beleid’ een voorwaarde is voor opheffing van de sancties. Vlekje op het blazoen van Maysaa Sabrine is dat zij ook onder Assad al een hoge monetaire functie vervulde. Ze was toen vicegouverneur. Het nieuwsplatform The Levant merkt op dat haar benoeming heel wat discussie uitlokt op sociale media. Niet iedereen vindt dat iemand die een hoge positie bekleedde onder de dictatuur van Assad hoofd van de centrale bank mag worden.