Nieuwe hoofdredactie Accountancy Vanmorgen

Misha Hofland is rechtbank- en financieel journalist. Als freelancer schreef en schrijft hij al jaren voor diverse media, waaronder sinds 2017 voor Accountancy Vanmorgen. Daar geeft hij – inmiddels in loondienst – leiding aan de nieuwsredactie, die zorgt voor de dagelijkse berichtgeving op de site en de nieuwsbrief. Sinds 2024 is hij adjunct-hoofdredacteur, en gaat nu verder in de nieuwe bezetting als onderdeel van de hoofdredactie. Misha zal zich naast het nieuws, vaktechniek en fiscaliteit ook richten op het magazine rond de AV-Top 50.