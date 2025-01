Accountant leende miljoenen van cliënt na deal met ASML

Rutger Smak Gregoor verkocht zijn sport- en evenementenbedrijf De Heiberg aan ASML voor 17,75 miljoen euro. Accountant Perry Wils van Rendus Accountants & Belastingadviseurs adviseerde Smak Gregoor tijdens de verkoop, en leende volgens de regionale krant kort daarna 3 miljoen euro van hem om een nieuw kantoorpand aan te schaffen.

Dat laatste is al zeer tegen de beroepsregels in, maar de zaak wordt complexer door de betrokkenheid van Stefan Aarts, voormalig compagnon van Smak Gregoor. Aarts, die recht had op 40 procent van de verkoopwaarde van het vastgoed, zou door de andere betrokkenen misleid zijn over de werkelijke waarde van de ASML-deal. Er werd beweerd dat de verkoopwaarde slechts 5,2 miljoen euro bedroeg, terwijl het bedrag in werkelijkheid aanzienlijk hoger was. Aarts heeft daarom een rechtszaak aangespannen om het geld waar hij recht op heeft te verkrijgen.

Wils zou hebben bijgedragen aan de verkeerde voorstelling van zaken. Tijdens een getuigenverhoor in december 2024 verklaarde de accountant aanvankelijk geen idee te hebben hoeveel zijn cliënt had ontvangen van ASML. Toen de rechter-commissaris hem dreigde te gijzelen zei hij: “Als ik het moet inschatten, is het meer dan 10 miljoen euro.”

Opmerkelijk is daarnaast dat de accountant en zijn bedrijven nog geen jaarrekening over 2023 hebben gedeponeerd, ondanks wettelijke verplichtingen.

Bron: BD