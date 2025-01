Saxo Bank beboet met €1,6 miljoen na kritiek accountant en consumenten

De boetes zijn het resultaat van een onderzoek naar de periode van 1 januari 2021 tot en met 11 april 2023, waarin BinckBank regels over vermogensscheiding, risicobeheer en zorgvuldige klantbehandeling schond. Volgens de AFM hebben deze overtredingen het vertrouwen van beleggers geschaad en onnodige risico’s veroorzaakt.

AFM-onderzoek en klachten van consumenten

Het onderzoek van de AFM werd gestart in 2022 na klachten van consumenten en een kritisch assurance-rapport van de accountant van BinckBank. Consumenten klaagden over vertraagde transacties, onterechte kosten en onvindbare aandelen. De AFM constateerde ernstige tekortkomingen in de administratie van beleggingsportefeuilles en in de controle over kritieke bedrijfsprocessen, waardoor klanten onvoldoende beschermd waren.

Drie boetes voor verschillende overtredingen

De eerste boete van €500.000 werd opgelegd voor gebreken in de vermogensscheiding. De administratie van BinckBank was zodanig gebrekkig dat het niet duidelijk was welke beleggingen en gelden toebehoorden aan klanten. Dit bracht beleggers in gevaar bij een mogelijk faillissement en verhoogde het risico dat effecten zonder toestemming van klanten werden uitgeleend.

De tweede boete, ook €500.000, was voor onvoldoende risicobeheer. BinckBank faalde in het effectief uitvoeren van controles op bedrijfsprocessen die bedoeld waren om het verlies of de vermindering van klantentegoeden te voorkomen.

De derde en zwaarste boete van €600.000 betrof de klantbehandeling. Tijdens de migratie naar Saxo Bank hadden klanten te maken met tal van problemen, zoals vertraagde overboekingen, foutieve kosten en slecht bereikbare klantenservice. Klanten voelden zich machteloos en uitten hun frustraties via honderden klachten op recensiewebsites.

Jos Heuvelman, bestuurder bij de AFM: ‘Beleggers moeten erop kunnen vertrouwen dat hun belegde vermogen veilig is. Bij BinckBank was dit niet op orde. We vinden het onverantwoord dat beleggers door de tekortkomingen in de administratie en processen risico’s hebben gelopen. Daarnaast vinden wij het onacceptabel dat klanten met klachten niet de hulp kregen die ze nodig hadden.’

Saxo Bank heeft geen bezwaar gemaakt tegen de boetes, die op 25 december 2024 onherroepelijk zijn geworden.