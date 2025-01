Consolidatie nu ook bij administratiekantoren

Niet alleen onder accountantskantoren vindt consolidatie plaats, ook administratiekantoren verheugen zich in de belangstelling van investeerders. Zo neemt Administor Werring & Schuler uit Den Dolder over.

Met de investering zet Administor zijn eerste stap in het proces van strategische consolidatie in de versnipperde administratiemarkt. “De aansluiting bij Administor biedt Werring & Schuler toegang tot een breder kantorennetwerk, waarmee we verdere groei kunnen realiseren en uitdagingen in de markt zoals de digitalisering en personeelsvraagstukken beter kunnen aanpakken,” aldus Jacco Heemskerk, die sinds 6 januari de taken heeft overgenomen van Marcel Werring, oprichter en één van de naamgevers van het kantoor.

Netwerk bouwen

Administor onderstreept met de overname de ambitie om niet alleen schaalvoordelen te benutten, maar ook een sterk netwerk van kantoren op te bouwen die elkaar versterken. Deze aanpak biedt ruimte voor innovatie en gedeelde kennis, waardoor klanten kunnen rekenen op een nog betere dienstverlening.

De overname van Werring & Schuler markeert dan ook het begin van een nieuwe fase met focus op innovatie, groei en bovenal continuïteit. Oprichters Marcel Werring en Annelies Schuler blijven betrokken bij de onderneming. Marcel Werring: “Na dertig jaar met veel plezier ons kantoor te hebben geleid, is het voor mij tijd om meer ruimte voor mezelf te creëren. Tegelijkertijd biedt deze overname kansen om samen met Administor te bouwen aan een netwerk van administratiekantoren, dat inspeelt op uitdagingen zoals vergrijzing en stijgende ICT-kosten. Ik ben ervan overtuigd dat dit de juiste stap is voor onze klanten, ons team en de toekomst van Werring & Schuler.” Annelies Schuler voegt toe: “De samenwerking met Administor versterkt onze mogelijkheden om kennis en expertise te delen en te vergroten. Dit biedt kansen voor onze klanten en collega’s en geeft ons de ruimte om ons te blijven richten op de hoge kwaliteit die ons kantoor kenmerkt.”

30 jaar

Werring & Schuler bestaat al meer dan dertig jaar. Volgens de website werken er 16 mensen bij het kantoor. Administor is een investeringsmaatschappij met een focus op groei en innovatie in de markt voor administratiekantoren. Middels een buy & build strategie bouwen zijn aan leidende positie in het vooralsnog versnipperde landschap van administratiekantoren.