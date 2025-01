Personalia | Van Ree verwelkomt vijf nieuwe partners

Van Ree meldt over de benoemingen: “In het ‘Fundament van Van Ree’ staat: onze collega’s zijn het hart van onze organisatie. En die organisatie blijft groeien! Dat geeft ruimte voor ieders expertise en kwaliteiten op het gebied van leiderschap. Hun jarenlange ervaring zetten zij ook vanuit hun nieuwe rol in voor de klanten van Van Ree, zowel in het bedrijfsleven als in de non-profitsector.”

Van Ree is sinds 1966 van accountantskantoor aan huis uitgegroeid tot een bedrijf met zo’n 250 medewerkers en negen vestigingen verspreid over het land. Met een omzet van € 25,4 miljoen in 2023 nam het kantoor plek 32 in de AV-Top 50 in.

