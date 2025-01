Drie administratiekantoren bundelen krachten

Reijtenbagh Administraties & Advies, EasyZZP, en JSKS Administraties & Fiscaal Advies bundelen per 1 januari 2025 hun krachten onder de naam EasyMKB. Met vestigingen in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Ede en Zwolle en 25 medewerkers biedt EasyMKB complete dienstverlening op het gebied van administratie, fiscale zaken en bedrijfsadvies.

EasyMKB richt zich op het ontzorgen van zowel startende zzp’ers als groeiende ondernemingen met personeel en BV-structuren. “Door deze fusie kunnen we ondernemers nog beter ondersteunen in elke fase van hun bedrijf”, lichten Dion en Floran Florack toe. “Of het nu gaat om een startende ondernemer of een bedrijf met meerdere werknemers, we hebben de expertise in huis om hen optimaal te begeleiden.”

“De drie fusiepartners delen dezelfde visie op moderne dienstverlening en digitalisering”, laten de betrokken kantoren weten, en “werken al met dezelfde innovatieve systemen en zijn voorlopers in het toepassen van nieuwe technologieën.” Frans-Jan Reijtenbagh: “Door de krachten te bundelen kunnen we nog meer investeren in verdere innovatie en digitalisering van onze diensten. Dit stelt ons in staat om voorop te blijven lopen in de ontwikkelingen binnen onze branche.” Maar er zijn meer voordelen, melden de fusiepartners: “De samenvoeging van de drie kantoren brengt niet alleen schaalvoordelen met zich mee, maar creëert ook nieuwe mogelijkheden voor verdere professionalisering en ontwikkeling. Het grotere team maakt specialisatie mogelijk en zorgt voor een nog betere spreiding van kennis en expertise. Daarnaast biedt de bredere geografische dekking klanten meer flexibiliteit en toegang tot een uitgebreider dienstenpakket.”

“Door het samenbrengen van onze netwerken en expertise creëren we een sterke basis voor verdere groei”, vertelt Jelke Jansen. “Dit stelt ons in staat om onze dienstverlening continu te verbeteren en ondernemers optimaal te begeleiden bij het realiseren van hun ambities. Met deze omvang kunnen we onze klanten meer continuïteit, betere beschikbaarheid en bredere dienstverlening van professionals bieden.” De fusie creëert ook nieuwe mogelijkheden voor medewerkers binnen de organisatie, lichten de fusiepartners toe: “Met meerdere vestigingen, verschillende specialisaties en continue investering in ontwikkeling biedt EasyMKB een aantrekkelijke werkomgeving voor professionals in de financiële dienstverlening.” Jeppe Vrakking: “We bouwen aan een organisatie waar mensen met plezier werken en zich kunnen blijven ontwikkelen. Door onze schaalgrootte kunnen we specialisatie faciliteren en bieden we volop mogelijkheden voor persoonlijke groei. Tegelijkertijd behouden we de informele werksfeer die zo kenmerkend is voor onze kantoren.”