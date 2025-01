Personalia | Uitbreiding directie Grip Accountants en Adviseurs

Met ingang van 1 januari 2025 is Martin Prenen toegetreden tot de directie van Grip Accountants en Adviseurs N.V, dat vestigingen in Duiven en Doetinchem heeft.

Prenen begon zijn loopbaan in de jaren negentig bij een mkb-kantoor en deed daarna ervaring op bij een ‘big4’-kantoor. In 2012 maakte hij de overstap naar Grip, waar hij begon als accountant. In de jaren die volgden groeide hij door naar adviseur en adjunct-directeur, om nu de stap te zetten naar de functie van directeur-aandeelhouder.

Ron Polman (directeur): ‘Wij zijn erg blij met de toetreding van Martin tot onze directie. Hij is een veelzijdige professional: voor zijn klanten is hij een proactieve accountant en sparringpartner en daarnaast is hij ook een waardevolle verbinder en een prettige collega.’

Hij blijft, ook na zijn benoeming tot directeur, nauw betrokken bij zijn klanten en is daarnaast mede verantwoordelijk voor de kantoor- en organisatieontwikkeling, waarbij met name IT en HRM zijn bijzondere aandacht krijgen.

Martin Prenen woont in Arnhem, is getrouwd met Nienke en vader van Melle, Sietske en Roos. Hij is sportief en kwam als hardloper onder andere in actie voor de goede doelen Mystery Mountain en Orange Babies.

Ook jouw personaliabericht kosteloos op Accountancy Vanmorgen? Stuur de redactie een bericht (bij voorkeur met liggende foto): redactie@accountancyvanmorgen.nl