‘Accountant maakte tachtiger met alzheimer meer dan miljoen afhandig’ 

Belegging in vakantiehuisjes

Piet*, een succesvolle zakenman met een scherp financieel inzicht, begon in 2018 tekenen van geheugenverlies te vertonen. In deze periode nam een accountant, die al jarenlang bij Piets bedrijf betrokken was, zijn financiële zaken over. De accountant stelde voor om te beleggen in vakantiehuisjes via een lening van 50.000 euro. Wat begon met een kleine investering groeide snel uit tot zes leningen in vier maanden tijd, met bedragen oplopend tot 700.000 euro. In totaal leende Piet meer dan een miljoen euro uit.

Misbruik van vertrouwen

Toen bleek dat de leningen waardeloos waren en de beleggingen niets opleverden, kwam de accountant met slecht nieuws: er waren forse verliezen geleden. ‘Er is geen geld weggesluisd en verder is er ook niks strafbaars gebeurd’, liet hij de tachtiger weten. Kort daarna liet hij Piet een overeenkomst tekenen waarin stond dat de accountant niet aansprakelijk zou worden gesteld voor de geleden schade. Vier maanden na het ondertekenen overleed Piet.

Hoewel de accountant beweerde Piet te waarschuwen voor de risico’s, bleek uit de rechtszaak dat hij persoonlijk profiteerde van de transacties. Na elke lening maakte het beleggingsbedrijf waar Piets geld heen ging een bedrag over aan de accountant.

Oordeel

De familie van de man besloot gerechtigheid te zoeken en klaagde de accountant en de twee eigenaren van het beleggingsbedrijf aan. In december stelde de rechtbank de familie in het gelijk. De rechter stelde de familie in het gelijk en oordeelde dat de accountant duidelijk in zijn eigen belang handelde. De accountant en de eigenaren van het beleggingsbedrijf zijn nu verplicht om het volledige bedrag van 1,1 miljoen euro terug te betalen, plus de 12 procent jaarlijkse rente die over de lening betaald moest worden.

*niet zijn echte naam

Bron: AD