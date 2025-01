Per 1 januari 2025 is Theo Eysink gestart als commissaris bij Grant Thornton. Met deze benoeming bestaat de raad van commissarissen (rvc) van Grant Thornton weer uit drie externe leden: Tjark de Lange (voorzitter), Cokky Hilhorst (lid) en Theo Eysink (lid).

Theo Eysink is een ervaren toezichthouder en goed bekend met de accountancysector. Hij was als registeraccountant tot 1995 werkzaam in de sector en draagt het accountancyvak nog altijd een warm hart toe. “Vanaf de zijlijn ben ik de ontwikkelingen altijd met veel belangstelling maar ook emotie blijven volgen. De toenemende druk vanuit de markt, de overheid en toezichthouders is enorm. De dynamiek om hiermee om te gaan maakt een commissariaat in deze sector voor mij interessant, zeker binnen de internationale context. De kansen en mogelijkheden vanuit het internationale netwerk maken Grant Thornton voor mij een onderscheidend kantoor van de toekomst. Met focus op groei, kwaliteit, continuïteit en vertrouwen. In de context van alles wat er staat te gebeuren op het gebied van toezicht en (arbeids)markt gaan we een boeiende tijd tegemoet. Ik kijk ernaar uit om als lid van de rvc richting te geven aan de toekomstbestendige en ambitieuze groei van deze organisatie.”

Toezichthouder met pragmatische aanpak

Grant Thornton ceo Marcel Blöte verwelkomt Eysink met genoegen en vertrouwen: “Theo’s aanpak is pragmatisch en toekomstgericht, met een sterk oog voor governance en innovatie. Theo is zowel een strateeg als een verbinder en levert vanuit zijn expertise een waardevolle bijdrage aan de rol van toezichthouder.”

Over Theo Eysink

Theo Eysink beschikt over een stevige financiële basis met ervaring in M&A, commerciële rollen en eindverantwoordelijke posities bij bedrijven als KPN, Stork en Bombardier. Hij is afgelopen december 2024 gestart als algemeen directeur bij Spuigroep B.V. Theo heeft toezichthoudende ervaring onder andere als lid van de raden van commissarissen bij Stedin en Vesteda.

