Accountantskantoor krijgt vaak positieve Google-review, onderzoek geeft inzicht in klachten

Voor het onderzoek zijn meer dan 230 Google Reviews van 120 verschillende kantoren in Nederland geanalyseerd, waarbij de focus lag op negatieve ervaringen. Het doel was om inzicht te krijgen in de grootste pijnpunten in de dienstverlening en aanknopingspunten te bieden voor verbetering.

Top 5 klachten:

Uit de analyse van de reviews komen vijf veelvoorkomende aandachtspunten naar voren:

Onprofessionele houding (23,6%) – Klanten ervaren vaak onvriendelijke of respectloze communicatie en voelen zich niet serieus genomen.

Onvoldoende communicatie (14,5%) – Klanten klagen dat kantoren afspraken niet nakomen en belangrijke informatie niet delen.

Slechte bereikbaarheid (13,6%) – Herhaaldelijk bellen en e-mailen zonder reactie zorgt voor frustraties.

Fouten in belastingaangiftes (12,0%) – Onjuiste aangiftes leiden tot boetes en financiële problemen.

Onverwachte kosten (11,6%) – Gebrek aan transparantie over tarieven leidt tot verrassingen op de factuur.

De punten onderstrepen hoe belangrijk het is om te blijven investeren in een klantgerichte aanpak en heldere werkwijzen.

Positief opvallen

Het onderzoek biedt meer inzicht in de veelvoorkomende klachten. De meeste administratie- en accountantskantoren worden overwegend positief beoordeeld. Bij het verzamelen van de reviews kwamen veel meer positieve dan negatieve beoordelingen naar voren.

Administratie- en accountantskantoren die positief worden beoordeeld onderscheiden zich volgens boekhouder.nl door hun professionele aanpak waarbij heldere communicatie, proactief meedenken en goede bereikbaarheid centraal staan. Deze kantoren slagen erin om niet alleen de financiële administratie nauwkeurig te verzorgen, maar ook als strategische partner voor hun klanten te fungeren. Door transparant te zijn, snel te reageren op vragen en actief mee te denken met de bedrijfsvoering van hun cliënten, creëren ze meerwaarde die verder gaat dan de traditionele administratieve taken.

Het volledige onderzoek is hier te vinden.