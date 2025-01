Personalia | Hakan Koçak en Arif Dursun partners bij Kriton

Hakan Koçak: “Wat ons aanspreekt bij Kriton is de combinatie van vaktechniek en persoonlijke groei. Hier kunnen we echt een verschil maken voor accountants én de sector. We willen laten zien hoe mooi het vak is en hoeveel kansen er liggen.”

Voor Arif Dursun is de samenwerking het resultaat van een gedeelde passie: “We hebben alle tijd genomen om elkaar beter te leren kennen, van restaurants tot aan de moskee, en dat gaf ons het vertrouwen dat we samen een grote impact kunnen maken. Kriton voelt als de ideale plek om onze ideeën tot leven te brengen.”

Kriton is opgericht in 2007 door Pieter Mansvelder en Hielke Jensma. Vanuit de vestiging in Driebergen werkt het kantoor met ruim 25 medewerkers en een flexibele schil van 30 tot 40 freelancers voor driekwart van de top 50-accountantsorganisaties. De toetreding van Hakan en Arif brengt nieuwe expertise op het gebied van digitalisering, AI en IT mee. “We willen meer zijn dan alleen een opleidings- en adviesorganisatie,” legt Pieter Mansvelder uit. “Met Hakan en Arif aan boord versterken we onze missie om accountants niet alleen vakinhoudelijk te ondersteunen, maar ze ook te helpen groeien als mens en professional. Zo bereiden we accountants én de sector voor op de uitdagingen en de kansen van morgen.”

BST en nest blijven onafhankelijk

Hoewel Hakan en Arif nu deel uitmaken van Kriton, blijven BusySeasonTalks en nest academie hun eigen koers varen. De twee reserveren wekelijks tijd voor deze initiatieven, waarmee ze jonge accountants blijven inspireren en ondersteunen. “Maar via Kriton kunnen we nog meer betekenen”, licht Arif toe. “Het is een mooie combinatie van onze passie en onze ambitie.” De vier partners hebben een duidelijke missie: bijdragen aan een sterke en toekomstbestendige accountancysector. Hielke Jensma vat het als volgt samen: “We willen accountants helpen om niet alleen beter te worden in hun vak, maar ook meer plezier te halen uit hun werk. Dit partnerschap geeft ons de tools om dat nog beter te doen.”

Ook jouw personaliabericht kosteloos op Accountancy Vanmorgen? Stuur de redactie een bericht (bij voorkeur met liggende foto): redactie@accountancyvanmorgen.nl