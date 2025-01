Partners KPMG UK ontvangen recordbeloning

Die winstgroei is opvallend omdat de omzet maar met 1 procent toenam. (Tot £2,99 miljard in het boekjaar tot september 2024). Jon Holt, CEO en Senior Partner van KPMG UK, benadrukte de sterke prestaties ondanks uitdagende marktomstandigheden: “Onze teams hebben het afgelopen jaar keihard gewerkt om ons bedrijf en onze klanten te laten groeien in een onzekere economische omgeving. We hebben kosten beheerd en tegelijkertijd geïnvesteerd in AI, technologie, auditkwaliteit en onze gemeenschappen. De fusie met KPMG Zwitserland heeft nieuwe marktkansen en carrièremogelijkheden gecreëerd.”

Investering in talent en groei

Om de talentenpool verder uit te breiden, benoemde KPMG UK 10 procent meer partners dan het voorgaande jaar en creëerde het bedrijf circa 1.000 banen voor studenten. De hogere winstgevendheid maakt dat KPMG UK de bonuspot voor medewerkers (niet de partners) met 20 procent heeft verhoogd.

Groei in belastingadvies en audit

De belasting- en juridische adviesafdeling van KPMG UK groeide met 9% door de toenemende vraag naar advies over belastingwetgeving, en de implementatie van AI en nieuwe technologieën. De auditafdeling zag een omzetstijging van 5%, ondersteund door investeringen in auditkwaliteit en AI. Dit werd echter tenietgedaan door een daling van 4% in adviesdiensten, vanwege de zwakke Britse en wereldwijde fusie- en overnamemarkten.