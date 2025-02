ACM keurt overname Crowe Foederer goed

Op 17 januari 2025 is bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de voorgenomen concentratie gemeld tussen Rivean Capital Fund VII Coöperatief U.A. en Crowe Foederer Holding B.V. Het is een melding in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet. De transactie valt onder het concentratietoezicht zoals bedoeld in hoofdstuk 5 van de Mededingingswet. Het betreft een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet.

De ACM heeft deze voorgenomen concentratie onderzocht. Een vergunning is niet nodig. De ACM heeft geen reden om aan te nemen dat de voorgenomen concentratie de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze zal belemmeren.