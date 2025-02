ING verwacht tariefstijging accountantsdiensten van zeker 4,5% door personeelstekorten

Door een aantrekkende economie verwacht ING voor accountantsdiensten in 2025 een licht hogere groei in het aantal gefactureerde uren (+3%) dan afgelopen jaar het geval was (+2%). De positieve vooruitzichten voor de accountancysector worden echter belemmerd door structurele personeelstekorten.

Hierdoor stijgen de tarieven voor accountantsdiensten in 2025 naar verwachting voor het vierde jaar op rij met ten minste 4,5%. In de strijd om personeel en grotere klanten, die veelal meer rendement opleveren, worden voor dit jaar opnieuw meer fusies en overnames in de accountancybranche verwacht. Ook worden accountantskantoren selectiever in de klanten die zij willen bedienen. Dit staat in het nieuwe vooruitzicht Accountancy van ING Research dat vandaag is gepubliceerd.

Licht hogere groei in 2025

Nu de economische groei aantrekt en de rente daalt gaan bedrijven weer meer investeren en neemt de vraag naar adviesdiensten, zoals financieel advies en advies op het gebied van de digitale transformatie en duurzaamheid, toe. Naast een aantrekkende economie, neemt de vraag naar accountants- en adviesdiensten ook toe door extra werkzaamheden die voortvloeien uit nieuwe regelgeving. Zoals de Europese richtlijn, de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en nieuwe vereisten van toezichthouder AFM om bij de wettelijke controle de continuïteits- en frauderisico’s bij bedrijven beter in kaart te gaan brengen.

Krappe arbeidsmarkt zet rem op groei

Hoewel er meer dan genoeg werk is, blijkt de capaciteit onvoldoende om aan alle vraag te kunnen voldoen. Dit zet een rem op de groei. Inmiddels kampt bijna twee derde van de accountants-, advocaten- en notariskantoren met een tekort aan personeel, zo blijkt uit de laatste CBS-Conjunctuurenquête. Door de personeelstekorten worden accountantskantoren selectiever in het aannemen van nieuwe klanten. Ook worden de bestaande klantportefeuilles onder de loep genomen, waarbij afscheid wordt genomen van minder renderende relaties.

Tarieven stijgen in 2025 voor vierde jaar op rij met ten minste 4,5%

Het personeelstekort zorgt ook voor hogere tarieven. Zo stegen de tarieven voor accountantsdiensten vorig jaar gemiddeld met 4,5%. Met name de financiële audit werd, met een tariefstijging van bijna 6%, fors duurder. De hogere tarieven komen niet alleen door de stijgende personeelskosten als gevolg van een krappe arbeidsmarkt, maar ook door strengere wet- en regelgeving, wat leidt tot intensievere controles, Vanwege aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt is de verwachting dat de tarieven voor accountantsdiensten dit jaar, voor het vierde jaar op rij, met ten minste 4,5% stijgen.

Investeringen noodzakelijk om productiviteit te verhogen

Om te kunnen blijven groeien in een structureel krappe arbeidsmarkt zal efficiënter moeten worden gewerkt, zodat met minder mensen meer werkzaamheden kunnen worden verricht. Door zoveel mogelijk van de routinematige werkzaamheden te automatiseren kan slimmer en efficiënter worden gewerkt. Dit vergt forse investeringen in automatisering en nieuwe technologieën, zoals kunstmatige intelligentie (AI), met als gevolg dat de ict-kosten inmiddels, na de personeelskosten, de grootste kostenpost zijn voor accountantskantoren.

Top 10-positie ultieme doel voor veel kantoren

Om de investeringen in digitalisering rendabel te maken is schaal nodig. Dit geldt ook voor de strijd om personeel aan te trekken. Immers, hoe groter een kantoor, hoe groter en internationaler ook de cliënten, wat het werk uitdagender en aantrekkelijker maakt. Na een kleine dip in 2023, onder meer vanwege een relatief hoge rente, waren er vorig jaar dan ook weer meer fusies en overnames in de accountancy. Aangezien veel accountantsorganisaties een top 10-positie ambiëren, zodat ze zich op de grotere mkb-bedrijven kunnen richten, wat een lucratief segment is voor accountants- en advieskantoren, is de verwachting dat de consolidatiegolf in de sector ook dit jaar doorgaat.

Uitbreiding van het dienstenpakket

“Ondanks dat er volop werk is en de rendementen goed zijn, is het duidelijk dat de accountancysector mee zal moeten gaan in de digitale transitie om ook in de toekomst van toegevoegde waarde te zijn en om het personeelstekort het hoofd te bieden”, stelt Katinka Jongkind, sectoreconoom Services bij ING Research. “Door automatisering van de standaardtaken en de inzet van AI kan efficiënter worden gewerkt, zodat er ruimte ontstaat voor uitbreiding van het dienstenpakket met een hogere toegevoegde waarde. Zoals strategisch advieswerk op het gebied van duurzaamheid (ESG) en digitalisering en complexere zaken die om meer maatwerk vragen. Dit levert accountantskantoren doorgaans meer op dan de verplichte wettelijke controle.”

Bron: ING