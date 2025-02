Britse regering wil ‘strenge’ auditwetgeving afzwakken

Het wetsvoorstel Audit Reform and Corporate Governance, dat bedoeld was om de auditsector te hervormen, zou oorspronkelijk grote bedrijven verplichten om een deel van hun audits te laten uitvoeren door kleinere accountantskantoren. Dit moest de dominantie van de ‘Big Four’ – Deloitte, EY, KPMG en PwC – verminderen en het risico op systeemfalen beperken. In 2023 maakte 88 procent van de FTSE 350-bedrijven gebruik van een van deze vier grote accountantskantoren.

Kostenbesparing

De Britse regering overweegt deze verplichting nu te laten vallen. Minister Jonathan Reynolds zou zich hierover nog in overleg bevinden met de Financial Reporting Council, de Britse accountantswaakhond. Volgens ingewijden zou het schrappen van de verplichte gedeelde audits de kosten voor bedrijven verlagen, een maatregel die past binnen de bredere economische strategie van de regering.

Niet alleen de grote accountantskantoren verzetten zich tegen de geplande hervorming; ook kleinere kantoren uitten zorgen over hun rol als ‘minderheidsauditor’. Zij vrezen dat deze positie hun kansen op zelfstandige opdrachten binnen de FTSE 350 beperkt. Daarnaast bestaat de vrees dat gedeelde audits leiden tot dubbel werk en hogere kosten voor bedrijven. Naast het schrappen van de gedeelde audits worden ook andere onderdelen van de wetgeving mogelijk afgezwakt of uitgesteld. Een voorstel om grote private bedrijven onder strengere regelgeving te laten vallen, lijkt te sneuvelen, terwijl een plan om niet-accountant-bestuurders aansprakelijk te stellen voor boekhoudkundige misstanden wellicht wordt afgezwakt.

Labour-belofte

De hervorming van de auditmarkt was een belangrijke belofte van de oppositiepartij Labour, die de wetgeving wilde doorvoeren als zij in 2024 de verkiezingen zou winnen. De vorige Conservatieve regering had al hervormingen voorgesteld na enkele grote audit- en bedrijfsschandalen, zoals de faillissementen van bouwbedrijf Carillion en warenhuisketen BHS.

Margaret Ford, voorzitter van het Centre for Public Interest Audit, waarschuwt dat het verzwakken van de hervormingen een gemiste kans zou zijn: “Als de regering serieus is over verantwoording en auditkwaliteit, moet ze zorgen dat deze wet de beloofde hervormingen daadwerkelijk levert.” Martin Clapson, voorzitter van de Association of Practising Accountants, stelt dat gedeelde audits juist kunnen bijdragen aan een gezondere markt. “We geloven dat gedeelde audits de groei kunnen stimuleren door ‘uitdagers’ in de auditsector de kans te geven waardevolle ervaring op te doen, zodat zij effectiever kunnen concurreren met de grotere netwerken. Duurzame groei wordt het best gediend door een dynamische en competitieve auditmarkt die de auditkwaliteit verhoogt en beursgenoteerde bedrijven een wezenlijke keuze biedt,” aldus Clapson.

Bron: FT.com