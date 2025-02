Op naar 50 vestigingen: aaff opent kantoor in Hoorn

Het kantoor is gevestigd op de vierde verdieping van het kantoorpand aan de Nieuwe Steen 29 in Hoorn. Met deze uitbreiding wil aaff de ondernemers in Hoorn en omstreken (onder anderen West-Friesland) ondersteunen in accountancy en advies. De medewerkers van het nieuwe kantoor in Hoorn blijven nauw samenwerken met het kantoor in Heerhugowaard. Doel is nog dichter bij klanten te zijn.

Mark Vermeulen

Mark Vermeulen, directeur bij aaff, is verantwoordelijk voor de vestiging in Hoorn. Hij is gestart met een team van 16 medewerkers. Vermeulen: “De ambitie om een vestiging in Hoorn op te zetten leefde al lange tijd binnen onze organisatie. In het A7 gebied zijn een groot aantal prachtige ondernemingen gevestigd. Als lokaal opererende landelijke organisatie kijken we ernaar uit om deze ondernemingen te ondersteunen bij het realiseren van hun doelen. Daarnaast zorgt de nieuwe vestiging voor een versterkte verbinding met lokaal talent en professionals vanuit onze sector. Voor mij persoonlijk voelt het extra bijzonder om weer actief te zijn in de regio waar ik ben opgegroeid. Het is een geweldige kans om zowel mijn persoonlijke als professionele betrokkenheid met deze omgeving te versterken.”

Vermeulen leidde al het kantoor in Heerhugowaard. Hij kwam in februari 2018 in dienst bij Alfa Accountants & Adviseurs. Daarvoor werkte hij dertien jaar bij Deloitte.