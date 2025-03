Personalia | Jan Garvelink partner bij Florent

Jan Garvelink treedt per 1 maart 2025 als partner toe tot advocatenkantoor Florent. Garvelink was medeoprichter van Blaisse en is als advocaat een bekend gezicht bij de Accountantskamer in Zwolle.

Garvelink is een ervaren advocaat, wiens praktijk ondernemingsrechtelijke geschillen en complexe kwesties die betrekking hebben op financiële verslaggeving, accountancy en fiscaliteit omvat. Hij staat regelmatig professionals en bestuurders bij in aansprakelijkheidszaken. Zijn clientèle bestaat dan ook uit zowel bedrijven als professionele dienstverleners zoals accountants- en advocatenkantoren en belastingadviseurs. Garvelink voert niet alleen procedures bij de civiele rechter maar ook in tuchtrechtzaken. Tevens assisteert hij cliënten regelmatig in discussies met toezichthouders.

Florent is een onafhankelijk Nederlands ondernemingsrechtkantoor gevestigd in het hart van het financiële district van Amsterdam, de Zuidas.

Garvelink over zijn komst naar Florent: “Ik ben zeer verheugd met mijn overstap naar dit energieke en dynamische kantoor. Het lijdt geen twijfel dat het Florent-team de kwaliteit en reikwijdte van de dienstverlening aan mijn cliënten zal verbeteren. Daarbij hoop ik dat mijn expertise extra diepgang zal toevoegen aan wat Florent te bieden heeft.”

Managing partner Joris Oster: ”Met Jan halen wij een zwaargewicht binnen zijn vakgebied binnen. Zijn komst markeert een belangrijke stap in de verdere groei van ons kantoor als geheel en onze dispute resolution praktijk in het bijzonder.”

Over Jan Garvelink

Jan Garvelink is advocaat sinds 1996. Na een aantal jaren bij een groot internationaal kantoor was hij in 2005 medeoprichter van Blaisse. Hij heeft rechten en Engels gestudeerd in Leiden. Hij rondde in 2001 de postdoctorale Grotius opleiding bank- en effectenrecht af. Garvelink is bestuurslid van de Vereniging voor Jaarrekeningenrecht en vaste medewerker van het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht. Hij publiceert met regelmaat en geeft gastcolleges aan de Universiteit van Rotterdam.

