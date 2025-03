Jan Garvelink: kwaliteit controledossiers enorm verbeterd

‘Kwaliteit enorm verbeterd’

De 53-jarige jurist, die jaarlijks zo’n twintig zaken doet, zegt bij zijn nieuwe kantoor meer specialisten om zich heen te hebben en betere ondersteuning bij grote dossiers. Garvelink ziet geen afname in het aantal tuchtzaken tegen accountants. De beroepsgroep is volgens hem steeds professioneler geworden, maar de normen zijn tegelijkertijd strenger. “Vergelijk je controledossiers van accountants met die van begin deze eeuw, dan zie je dat de kwaliteit enorm is verbeterd.” Maar omdat de lat steeds hoger wordt gelegd blijven accountants ‘de lat raken’, stelt Garvelink. Grote zaken zijn er bij de Accountantskamer maar een paar keer per jaar, de meeste tuchtzaken gaan volgens hem over de rol van accountants bij faillissementen en echtscheidingen, of over accountants die betrokken raken bij zakelijke conflicten.

Vertrouwen herstellen

Het vertrouwen in de accountancy is in het zakelijk verkeer heel hoog, zegt de advocaat. “Het discours van een vertrouwen dat hersteld moet worden, zit vooral heel erg in de politiek en in de media, en is heel incidentgedreven.” Hij noemt het gevaarlijk dat na ieder financieel schandaal wordt geroepen dat het vertrouwen hersteld moet worden, terwijl de grote lijnen laten zien dat het aantal misstanden relatief laag is.

Examenfraude

Over de recente ophef rondom examenfraude binnen de accountancy zegt hij dat de meeste gevallen gaan over interne cursussen en niet over officiële examens. Garvelink plaatst vraagtekens bij de manier waarop de NBA hiermee omgaat en waarschuwt dat de beroepsorganisatie hiermee juist bijdraagt aan het wantrouwen in de sector.

Bron: FD