Van topaccountant naar topmanager? Waarom dat niet vanzelf gaat

Een accountant die inhoudelijk briljant is, wordt vaak vanzelf gepromoveerd tot teamleider, manager of zelfs partner. Logisch, toch? Wie het vak beheerst, kan anderen aansturen. Maar hier gaat het mis. Want een topaccountant is niet automatisch een topmanager.

Sterker nog, in veel kantoren ontstaan hierdoor:

Onzekere managers die óf te weinig óf te veel sturen.

Teams die afhankelijk blijven omdat micromanagement de norm is.

Juniors die nauwelijks begeleiding krijgen en binnen een paar jaar vertrekken.

Wat leiderschapsmissers jouw accountantskantoor kosten

Iedere accountant weet: cijfers liegen niet. Dus laten we het concreet maken.

Volgens Tanja Schreurs, oprichter van Kantoor Blauwdruk, zijn de kosten van slecht leiderschap vaak onderschat:

Een ervaren accountant die vertrekt, kost een kantoor €50.000 tot €100.000 aan verloren productiviteit, wervingskosten en inwerken.

Juniors die onvoldoende begeleiding krijgen, vertrekken vaak binnen twee jaar. Dit betekent een eindeloze inwerkfabriek zonder rendement.

Partnerteams die niet op één lijn zitten, vertragen besluitvorming, wat groei en innovatie in de weg staat.

“Veel kantoren steken veel tijd in procesoptimalisatie en efficiëntie, maar vergeten dat goed leiderschap daar de basis voor is,” zegt Tanja Schreurs. “Je kunt de beste systemen en workflows hebben, maar als je team niet goed functioneert of te weinig betrokken is, blijf je tegen dezelfde problemen aanlopen.”

Veel van deze problemen komen niet door een tekort aan vakkennis, maar door een gebrek aan goed leiderschap.

Herkenbare situaties uit de accountancy

“Geen nieuws is goed nieuws” – maar medewerkers blijven in onzekerheid.

“Accountants zijn gewend om dingen pas te benoemen als ze misgaan,” zegt Tanja. “Maar collega’s hebben juist behoefte aan feedback en waardering. Als dat ontbreekt, haken ze letterlijk en figuurlijk af.”

Micromanagement in het kwadraat.

Veel accountants houden van controle en structuur, maar als dat doorschiet in micromanagement, rem je juist de ontwikkeling en het eigenaarschap in je team,” legt Tanja uit. “Medewerkers willen vertrouwen en ruimte om hun werk goed te doen, niet constant op de vingers gekeken worden of elk detail moeten verantwoorden. Dat leidt tot afhankelijke professionals in plaats van proactieve, zelfstandige teamleden.”

Partnerschap zonder samenwerking.

“Een partnerteam is geen optelsom van individuele prestaties, maar het fundament van een succesvol kantoor,” zegt leiderschapsexpert Kirsten de Roo. “Toch zien we in de praktijk dat partners vooral naast elkaar werken in plaats van écht samen de verantwoordelijkheid te nemen. Er is vaak onduidelijkheid over wie welke rol heeft, strategische beslissingen blijven liggen en interne spanningen worden niet uitgesproken. Dat kost energie, vertraagt groei en heeft direct impact op het team onder hen

Wat kun je hier vandaag al aan doen?

Volgens Kirsten begint goed leiderschap met inzicht in je eigen rol en de effecten van je gedrag op je team.

Durf het gesprek aan te gaan. Hoe zit het met leiderschap binnen jouw kantoor? Worden teamleiders en managers écht ondersteund in hun rol?

Hoe zit het met leiderschap binnen jouw kantoor? Worden teamleiders en managers écht ondersteund in hun rol? Zorg voor gerichte begeleiding. Leiderschap leer je niet uit een boekje. Coaching, training en teamanalyses helpen om blinde vlekken zichtbaar te maken en structureel te verbeteren.

Leiderschap leer je niet uit een boekje. Coaching, training en teamanalyses helpen om blinde vlekken zichtbaar te maken en structureel te verbeteren. Denk na over de lange termijn. Onboarding, groei en leiderschapscultuur zijn geen losse projecten, maar een belangrijk onderdeel van een toekomstbestendig accountantskantoor.

Gelukkig is leiderschap, wanneer je de juiste aanleg hebt, goed te ontwikkelen, net zoals je ooit hebt geleerd om een jaarrekening op te stellen.

Conclusie

Accountancy is een vak van precisie en structuur. Maar zonder sterk leiderschap blijven kantoren in dezelfde cirkel draaien: medewerkers vertrekken, teamleiders worstelen en partners blijven brandjes blussen.

Hoe staat het leiderschap ervoor binnen jouw kantoor?

Tanja Schreurs en leiderschapsexpert Kirsten de Roo werken samen onder label van www.kantoor Blauwdruk.nl waarin ze accountantskantoren o.a. begeleiden bij leiderschap en teamontwikkeling.