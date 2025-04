BonsenReuling doet overname in Twente

BonsenReuling Accountants & Adviseurs heeft zich per april versterkt met De Kok Accountants en Adviseurs, met vestigingen in Almelo, Denekamp en Enschede.

De Kok telt ruim 40 medewerkers verdeeld over drie vestigingen en levert accountancy, personeel en fiscale dienstverlening. De vennoten van De Kok, Eric Post en Emiel Bekhuis, zochten een partij die hun ambitie voor verdere groei deelt en continuïteit voor medewerkers en klanten kan waarborgen. Per 1 april zijn ze toegetreden als vennoot bij BonsenReuling; ze blijven actief betrokken bij de kantoren in Twente.

“De aansluiting bij BonsenReuling biedt ons de mogelijkheid om onze dienstverlening verder uit te bouwen en toekomstbestendig te maken. Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze collega’s zich verder kunnen ontwikkelen binnen een grotere organisatie met dezelfde cultuur en regionale betrokkenheid”, aldus Post en Bekhuis.

BonsenReuling, opgericht in 1923 en nummer 36 in de AV-top 50, had al vestigingen in Lichtenvoorde, Eibergen, Elst, Doetinchem en Deventer. Door de samenvoeging met De Kok groeit BonsenReuling naar 230 medewerkers en acht vestigingen.