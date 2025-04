Big Four verminderen zakelijke vliegreizen aanzienlijk

De totale CO₂-uitstoot door zakelijke vliegreizen van bedrijven in Nederland die daarover rapporteren, is tussen 2019 en 2023 met gemiddeld 36 procent gedaald. Dit blijkt uit de eerste Ranglijst Zakelijk Vliegen, gepubliceerd door Natuur & Milieu. De grote accountantskantoren presteren goed.

Hoewel consultancy- en financiële bedrijven over het algemeen goed presteren op het gebied van emissiereductie, blijven er grote verschillen zichtbaar tussen organisaties. Vooral binnen de consultancysector, waaronder de Big Four (EY, Deloitte, PwC en KPMG), zijn er verbeteringen zichtbaar, maar is er nog ruimte voor verdere verduurzaming.

Accountantskantoren in de voorhoede

De consultancysector, waar zakelijke vliegreizen een aanzienlijk aandeel hebben in de uitstoot, scoort relatief goed op reductie. Uit het onderzoek blijkt dat diverse adviesbureaus en accountantskantoren hun vliegbewegingen hebben teruggebracht. Dit komt mede door aangescherpt beleid en de groeiende acceptatie van digitale vergaderopties.

KPMG realiseerde een reductie van 45% in zakelijke vliegreizen ten opzichte van 2019 en heeft maatregelen getroffen om medewerkers te stimuleren duurzamere reisopties te kiezen, zoals de trein. PwC heeft zijn uitstoot met 41% verlaagd en hanteert een strikter beleid op vliegreizen binnen Europa. Deloitte noteerde een daling van 38%, maar mist nog expliciete doelstellingen voor verdere verlaging. EY liet een afname van 34% zien, maar heeft nog geen vastgelegde reductiedoelen voor de komende jaren.

De meeste Big Four-kantoren nemen deel aan de Coalitie Anders Reizen, een samenwerkingsverband waarin best practices worden gedeeld om de CO₂-uitstoot van zakelijke mobiliteit te verlagen. Dit toont aan dat de sector zich bewust is van de noodzaak tot verduurzaming, maar verdere stappen nodig zijn om de reducties te borgen en te versnellen.

Grote verschillen

Naast de consultancysector scoorde ook de financiële sector als geheel relatief goed. ABN AMRO is de koploper in de ranglijst met een reductie van 43% en heldere duurzaamheidsdoelen. NN Group behaalde zelfs 46% emissiereductie. ING liet een daling van 36% zien, maar zonder vastgelegde reductiedoelen. Rabobank daarentegen zag haar uitstoot juist stijgen met 26%, ondanks een bestaand reductiedoel.

Rob van Tilburg, directeur Programma’s bij Natuur & Milieu: “De daling bij de koplopers laat zien dat blijvende verandering in het zakelijke vlieggedrag mogelijk is, en dat is goed nieuws voor het klimaat. Maar het kan nog veel beter als álle bedrijven hier actief op sturen. ABN AMRO laat zien dat het kan.”

In tegenstelling tot deze koplopers blijven sommige bedrijven achter. Achmea rapporteert bijvoorbeeld helemaal niet over haar uitstoot en Aegon heeft slechts 5% reductie behaald zonder specifieke doelstellingen. Dit toont aan dat er binnen de sector nog veel ruimte is voor verbetering.

De noodzaak van transparantie en doelen

Hoewel de daling in vliegreizen sinds 2019 significant is, benadrukt Natuur & Milieu dat verdere actie nodig is om blijvende verandering te realiseren. 34 van de 47 onderzochte bedrijven hebben geen expliciete doelen om zakelijke vliegreizen verder te verminderen. Vooral binnen sectoren als industrie en bouw- en offshore is de uitstoot nog hoog, met bedrijven zoals Van Oord en Tata Steel die hun vliegverkeer juist zagen toenemen.

De Ranglijst Zakelijk Vliegen dient als stimulans om verdere reductie in de toekomst te realiseren en biedt een benchmark voor bedrijven die nog stappen moeten zetten. Het volledige rapport is hier te vinden.