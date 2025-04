Onderzoek EY: politie heeft financiële huishouding slecht op orde

Dat zijn de conclusies van een analyse van de financiële huishouding van de organisatie door EY, meldt de politie dinsdag. De bevindingen van EY zijn stevig. Kosten stijgen snel, het IT-landschap is versnipperd en vaak verouderd, en de sturing op projecten schiet tekort. Korpschef Janny Knol: “In accountantstaal staat er eigenlijk: we hebben onvoldoende zicht op wat we uitgeven, wat er binnenkomt, welke projecten lopen, hoeveel externe krachten we inhuren en welke verschillende applicaties we gebruiken voor dezelfde doeleinden. Dat willen we beter inzichtelijk krijgen zodat we goed onderbouwde keuzes kunnen maken, ook vanuit financieel oogpunt.”

‘Werk aan de winkel’

“Rond de zomer speelden binnen de politie zorgen over de begroting op meerdere domeinen, waaronder de informatievoorziening”, zegt de korpschef. “Dat heeft ons als korpsleiding ertoe gebracht om een aantal domeinen goed door te laten lichten. Waar gaat ons geld naartoe en waar kunnen we besparen?” De conclusies zijn stevig, geeft Knol toe. “We hebben werk aan de winkel. Maar dit rapport helpt ons om bewuste afwegingen te maken.”

De komende maanden gebruikt de politie om de aanbevelingen verder uit te werken. EY is gevraagd de financiële component daarvan in een vervolgonderzoek nog beter inzichtelijk te maken.

De eindrapportage van EY is hier te vinden.