Barcelona beschuldigd van financieel gesjoemel, aangifte tegen accountant

La Liga, de organisatie achter de hoogste voetbalklassen van Spanje, zegt dat FC Barcelona in de winterstop ten onrechte de spelers Dani Olmo en Pau Victor heeft kunnen laten registreren. Dat zou gebeurd zijn met behulp van een ongeoorloofde constructie via de accountant.

De hoogste Spaanse sportrechtbank verlengde de registratie van de twee spelers in januari zodat ze vooralsnog ook in de tweede helft van het seizoen speelgerechtigd zijn. La Liga meldt, in afwachting van een definitieve uitspraak, dat dat is gebeurd op onjuiste gronden. De goedkeuring volgde nadat eerder twee verschillende rechters, de Spaanse voetbalbond (RFEF) en La Liga vanwege de schuldenlast van de club het verzoek hadden afgewezen.

Aangifte tegen accountant

Nu stelt La Liga dat Barcelona heeft gesjoemeld met de boekhouding. De voetbalbond stelt dat Barcelona tussen 31 december en 3 januari gebruikmaakte van een niet nader genoemde accountant. Die heeft in de boeken een deal vermeld waarin de club vip-boxen had verkocht ter waarde van 100 miljoen euro. De huidige accountant heeft, zo meldt La Liga, de deal niet opgenomen in de tussentijdse financiële overzichten van de club. De voetbalbond zegt aangifte te hebben gedaan bij de beroepsvereniging tegen de bewuste accountant.

(ANP/NOS/AV)